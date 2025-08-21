Yabancı yatırımcı 8 haftadır hisse alıyor

Yabancı yatırımcılar 15 Ağustos haftasında hem hisse senedinde hem de tahvilde alım yaptı. Hisse tarafında üst üste 8. haftada girişler sürerken, tahvile 1,1 milyar dolarlık güçlü talep geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Söz konusu dönemde yabancılar 125,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1,1 milyar dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi. Böylece, üst üste sekizinci haftada da borsadan hisse alımları devam etmiş oldu.

Bir önceki hafta ise tablo daha farklıydı. Yabancılar 77,9 milyon dolarlık hisse almış, ancak 417 milyon dolarlık tahvil satışı yapmıştı.

Stok verilerine bakıldığında ise hisse senedi varlıklarının 33,98 milyar dolardan 33,67 milyar dolara gerilediği, tahvil stoklarının ise 14 milyar dolardan 14,7 milyar dolara yükseldiği görüldü.