Yabancı yatırımcılar kasımda en çok hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

2023 yılının kasım ayında toplamda 726 milyon dolarlık net uluslararası yatırımcı girişi yaşandı. Kasım ayında yabancıların en çok alım ve satım yaptığı hisseler ise şöyle...

Borsa İstanbul (BİST) tarafından açıklanan uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’da yapmış olduğu işlem verilerine göre; 2023 yılının kasım ayında toplamda 726 milyon dolarlık net uluslararası yatırımcı girişi yaşandı. Bankacılık hisselerine 2023 Kasım’da 140,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Kasım ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım gerçekleştirdiği ilk beş hisse Türk Hava Yolları (THY), Tüpraş, Yapı Kredi Bankası (YKB), Akbank ve Aselsan oldu. Diğer taraftan en çok para çıkışının yaşandığı ilk beş hisse ise Turkcell, Türk Traktör, Enerjisa Enerji, Arçelik ve Migros olarak sıralandı.

2023’ün ilk 11 ayında en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisseler ise sırasıyla Tofaş Oto, Aselsan ve Akbank oldu. Aynı dönemde en çok uluslararası yatırımcı çıkışının yaşandığı hisselerin ise sırasıyla Erdemir, Turkcell ve Sasa Polyester olduğu görüldü.