Yabancı yatırımcının en çok alım ve satım yaptığı 15 hisse

Yabancı yatırımcı Haziran ayında en çok Garanti Bankası hissesine ilgi gösterirken, en çok çıkışın yaşandığı hisse Arçelik oldu.

7.07.2021 17:24:000
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Yabancı yatırımcının en çok alım ve satım yaptığı 15 hisse

Borsa İstanbul, 2021 yılının Haziran ayına dair yabancı yatırımcı işlemlerini paylaştı.

En çok giriş yapılan 15 hisse

Uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’da yaptığı  olduğu işlem verilerine göre, 2021 yılının 6. ayında uluslararası yatırımcıların en çok net alış gerçekleştirdiği ilk beş hisse Garanti Bankası, Turkcell, Tüpraş, Akbank ve Şok Marketler oldu.

En çok çıkış yapılan 15 hisse

Yabancı yatırımcının en çok para çıkışının yaşandığı ilk beş hisse ise Arçelik, Sasa Polyester, Kardemir (D), Koza Madencilik ve TOFAŞ olarak sıralandı.

İlk 6 ayda en çok giriş ve çıkış yapılan 3 hisse

2021 yılının ilk 6 ayında ise en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisseler ise sırasıyla Turkcell (1.653 mn TL), Şişe Cam (637 mn TL) ve Petkim (576 mn TL) oldu.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde en çok uluslararası yatırımcı çıkışının yaşandığı hisseler ise sırasıyla Bim Mağazalar (1.271 mn TL), İş Bankası (1.129 mn TL) ve Yapı Kredi (1.105 mn TL) oldu.

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