Yabancılardan yılın en büyük hisse alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 428,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi alırken, 103,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

28.03.2024 15:40:370
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancılardan yılın en büyük hisse alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 428,8 milyon dolarla 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında net 428,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alırken, 103,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 428,8 milyon dolarla 8 Aralık 2023'ten bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirirken, 5 haftadır devam eden satış eğilimi de son buldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 15 Mart itibarıyla 32 milyar 416 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Mart'ta 34 milyar 36 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 332,9 milyon dolardan 2 milyar 219,6 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 102,2 milyon dolardan 105,8 milyon dolara çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigorta sektörü 2023'te 483 milyar TL prim üretti

Sigorta sektörü 2023'te 483 milyar TL prim üretti

ABD ekonomisi piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü

TCMB'nin genel kurul toplantıları Nisan ayında yapılacak

TCMB'nin genel kurul toplantıları Nisan ayında yapılacak

Yabancılardan yılın en büyük hisse alımı

Yabancılardan yılın en büyük hisse alımı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, kredi hacmi yükseldi

Merkez Bankası rezervleri geriledi...

Merkez Bankası rezervleri geriledi...

Yorum Yaz