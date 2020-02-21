Yabancının konut alımı patladı

Mütekabiliyet Yasası'nın çıktığı 2012'den geçen yılın sonuna kadar yabancıların Türkiye'de aldığı konut sayısı 179 bin 539 adet oldu.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı, 2012'de çıkan Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra 7 yılda (2013-2019) 180 bin adede yaklaştı.

Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan ve 2012 yılının ortalarında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası, Türk gayrimenkul sektörüne yurt dışından ilgiyi artırdı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancılara konut satış adedi, geçen yıl 45 bini aştı. Söz konusu yasanın çıktığı 2012'den sonra aradan geçen 7 yılda yabancıların aldığı konut sayısı 179 bin 539 adede ulaştı.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı 2013'te 12 bin 181 adetken, 2014'te 18 bin 959'a ve 2015'te 22 bin 830'a çıktı. 2016'da 18 bin 189 adet olarak gerçekleşen söz konusu rakam, 2017'de 22 bin 234'e, 2018'de 39 bin 663'e yükseldi. Satış adedi, geçen yıl ise tüm zamanların rekorunu kırarak 45 bin 483 adet oldu.

Bu süreçte yabancıların en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul'u, Antalya takip etti. En çok konut alan yabancılar sıralamasında ise Irak ve İran ilk 2 sırayı aldı.

"Türkiye'de yabancıların 3'te biri kendi evinde kalıyor"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, istatistiklere göre yabancılara satılan konutların ortalama fiyatının ABD'de 550 bin dolar, İngiltere'de 500 bin pound olduğunu, İspanya'da ise 500 bin avroyu aştığını belirterek, söz konusu rakamın Avrupa ortalamasının 350 bin avro düzeylerinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de vatandaşlık bedelinin 250 bin dolara düşürülmesine karşın yabancıya satış adedinin hala istenilen düzeyde olmadığını belirten Akbal, bu alanda İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin yakalanması gerektiğini söyledi.

Akbal, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ülkede yaşayan yerleşik yabancı sayısının 2019'da önceki yıla göre yüzde 26 artarak 1 milyon 531 bin olduğunu bildirdi.

Bu yabancıların Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra ciddi konut alımına yöneldiğini vurgulayan Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mütekabiliyet, yabancıların konut almasını ciddi anlamda kolaylaştırdı. Daha sonra hayata geçen vatandaşlık hakkı gibi düzenlemeler de satış adedindeki artışın yükselmesini sağladı. Bu kapsamda mütekabiliyet sonrası yabancılara 180 bin adet konut satıldı. Konut alan yabancılar aynı zamanda ikamet de alıyor. Her konut için aileleriyle birlikte ortalama 3 kişinin ikamet aldığı düşünülürse 1,5 milyon yerleşik yabancıdan 540 bininin kendi evinde oturduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de yerleşik her 3 yabancıdan biri kendi evinde oturuyor. Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik olan yabancıların 3'te 2'sinin kendi evlerinde değil, kirada oturduğu sonucu karşımıza çıkıyor."



