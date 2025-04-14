Yakın geleceğin telekom standartları konuşuldu

Turkcell, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde kurulan "Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka Odak Grubu"nun (ITU-T Focus Group on AI-Native Network, FG-AINN) ilk yüz yüze toplantısına ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ITU'ye bağlı Yerleşik Yapay Zeka Odak Grubu'nun ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve ITU Standardizasyon Bürosu Direktörü Seizo Onoe'nin de katıldığı toplantıda, yapay zeka temelli şebekeler hakkında çalıştaylar gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, iletişim teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek amacıyla düzenlenen zirveye ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduklarını belirtti.

Koç, "Telekomünikasyon ağlarına yapay zeka entegrasyonuyla daha akıllı, daha etkin ve daha verimli dijital altyapılar kurmayı hedefliyoruz. Otonom karar mekanizmalarıyla donatılmış, sıfıra yakın gecikmeye sahip ve bütünsel bağlantı halinde çalışan ağlar, yakın geleceğin telekom standartları olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka tabanlı telekomünikasyon ağlarına dair küresel sektör temsilcilerini, akademisyenleri ve standartlaştırma uzmanlarını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Koç, Turkcell olarak yenilikçi haberleşme altyapıları üzerine yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını, güncel telekomünikasyon standartlarını bir adım ileriye götürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Etkinliğin 14 Nisan Dünya Kuantum Günü'nde gerçekleştirilmesinin önemine değinen Koç, şöyle devam etti:

"Kuantum teknolojileri, iletişimin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Turkcell olarak, Türkiye'nin kuantum yolculuğunda en ön safta yer almaktan gurur duyuyoruz. Telekomünikasyon sektörünü kuantum sonrası döneme hazırlayacak kriptografi çözümlerinin geliştirilmesine yönelik Uluslararası GSM Birliği bünyesinde kurulan çalışma grubuna, Türkiye'den katılan ilk ve tek şirketiz. Uluslararası teknoloji ekosisteminin paydaşlarıyla işbirliği içinde, iletişim ve bağlantı teknolojilerinin geleceğini tasarlamaya devam edeceğiz. Turkcell olarak güçlü altyapı ağımızla, insanlarımızın sağlam bağlarla birbirine ve hayata bağlanmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yapay zeka destekli ağlara geçişin, yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda tüm sektörleri dönüştürecek bir paradigma değişimi olduğunun altını çizdi.

ITU Telekomünikasyon Standardizasyon Bürosu Direktörü Seizo Onoe ise yapay zeka uygulamalarının, küresel iletişim ve ağ altyapılarına hızla entegre olduğunu aktardı.