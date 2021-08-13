Yanındayız Derneği’nin kurucu başkanı Nur Ger: Eşitlik olmazsa gelişme de olmaz

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü etken ve önyargıyla mücadele etmek için kurulan Yanındayız Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık oluşturacak önemli bir çalışmalar yapıyor. Erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından olan derneğin üyeleri içinde Mehmet Nane'den, Ahmet Ümit’e birçok isim bulunuyor.

Yanındayız Derneği’nin kurucu başkanı Nur Ger, uzun yıllar boyunca iş dünyasında toplum cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışmış, üst düzey pozisyonda aktif rol almış bir isim. Tecrübelerine dayanarak bu sorunun çözümünde erkeklerin aktif katılımının olması gerektiğini düşünerek derneği kurduğunu belirten Ger, şunları söylüyor:

“Bir ülke geliştikten sonra toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanır diye bir süreç yok. Eğer toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ajandamızın ilk sırasına koymazsak gelişmişlik kat sayısında dünyadaki ilk 20 ülke arasına girmemiz mümkün değil. İş dünyası bu anlamda gerekli adımları atıyor ama bana göre kaplumbağa hızında ilerliyor. ‘Gelişmek, şirketimi daha yukarı çekmek, paydaş maksimizasyonu istiyorum’ diyen şirketlerin birinci sıraya kadınlara eşit imkanlar sağlaması, buna göre politika üretmesi lazım.”

Günümüzün Dünyası’nda Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger’le iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu ve yapılması gerekenleri konuştuk.



