"Yapay zeka çağında güvenlik yeniden şekilleniyor"

Türkiye'de geliştirilen teknolojilerini 35 ülkeye ihraç eden Kron Teknoloji, kurumların artık yalnızca çalışan kimliklerini değil yapay zeka ajanları ve makine kimliklerini de güvenli şekilde yönetmek zorunda olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de geliştirdiği siber güvenlik teknolojilerini küresel pazarlara taşıyan Kron Teknoloji, 16 Haziran 2026 tarihinde The Ritz Carlton Otel-Nobu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında şirketin büyüme yolculuğunu, yapay zeka çağında değişen siber güvenlik dinamiklerini ve gelecek vizyonunu paylaştı.

Tuba İlze / [email protected]

Toplantıda konuşan Kron Teknoloji Eş Genel Müdürü Ayşe Yenel, şirketin bugün 35 ülkede 400'ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren küresel bir siber güvenlik şirketi olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. 2007 yılında İstanbul'da kurulan ve 2011 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin tüm ürün ve çözümlerini Türkiye'deki Ar-Ge ekipleriyle geliştirdiğini söyleyen Yenel, "Bugün 8 ülkede faaliyet gösteren 175 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 30'unu uluslararası pazarlardan elde ediyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm programıyla ürün odaklı, uluslararası ölçekte büyüyen bir teknoloji şirketine dönüştük" dedi.

Şirketin küresel büyüme stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenel, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Orta Doğu-Afrika ve Avrupa'da oluşturdukları ekip yapılanması ile güçlendirdikleri iş ortaklığı ağlarının önümüzdeki dönemde büyümede belirleyici rol oynayacağını ifade etti. Türkiye'deki üç Ar-Ge merkezinde görev yapan 113'ten fazla mühendis tarafından geliştirilen yeni nesil siber güvenlik çözümleriyle küresel pazarlardaki varlıklarını güçlendirdiklerini kaydeden Yenel, kanal odaklı büyüme modeli ve yer sağlayıcılar üzerinden erişilebilirlik stratejisinin ölçeklenebilir büyümeyi desteklediğini söyledi.

Kron Teknoloji Eş Genel Müdürü Zeynep Yenel Onursal ise şirketin önümüzdeki 10 yıllık dönemde dört temel alana odaklanacağını belirtti. Onursal, "Otonom yapay zekâ çağında ürün liderliğimizi güçlendirmeyi, küresel pazar genişlememizi hızlandırmayı, kanal ekosistemimizi ve müşteri ilişkilerimizi derinleştirmeyi, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek organizasyon yapımızı geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kron Teknoloji'nin küresel rekabet gücüne de değinen Onursal, KuppingerCole liderlik raporlarında PAM, NHI ve OT/ICS kategorilerinde dünyanın önde gelen 10 siber güvenlik üreticisinden biri olarak gösterildiklerini, Veri Güvenliği kategorisinde ise rekabetçi oyuncu olarak değerlendirildiklerini söyledi. Onursal, şirketin PAM çözümünün Gartner Peer Insights 2026 değerlendirmesinde 4,7 puanla en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip çözümler arasında yer aldığını da kaydetti.

Şirketin finansal performansına ilişkin bilgi veren Onursal, Kron Teknoloji'nin 2025 yılını tüm finansal hedeflerinin üzerinde tamamladığını belirterek, "UFRS bazlı gelirlerimizi reel olarak yüzde 31 artırdık. Yıllık yinelenen gelirimiz (ARR) yüzde 43 büyüdü. ABD doları bazında faturalandırılan gelirlerimiz yüzde 25 artarken, yüzde 51 FAVÖK marjına ulaştık. Aynı dönemde 74 yeni müşteri kazandık ve toplam müşteri sayımız 400'ün üzerine çıktı" dedi.

Onursal, şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde de güçlü büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, konsolide gelirlerde çift haneli artış kaydedildiğini, yurt dışı gelirlerinin yaklaşık yüzde 30 büyüdüğünü ve FAVÖK marjının yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Toplantıda yapay zeka çağında değişen güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz ise üretken yapay zekâ uygulamalarının ardından kurumların artık işlem yapabilen, karar verebilen ve farklı sistemlerle etkileşime girebilen yapay zekâ ajanlarıyla çalışmaya başladığına dikkat çekti.

Ilgaz, "Bu dönüşümle birlikte kurumların yalnızca çalışan kimliklerini değil servis hesaplarını, uygulamaları, makineleri ve yapay zekâ ajanlarını da güvenli şekilde yönetmesi gerekiyor. Yapay zekâ destekli kimlik hırsızlığı, gelişmiş oltalama saldırıları, kontrolsüz yapay zeka kullanımı ve ajan tabanlı erişim riskleri önümüzdeki dönemin en önemli siber güvenlik başlıkları arasında yer alıyor" dedi.

Kurumlarda makine kimliklerinin sayısının insan kimliklerinin çok üzerine çıktığını belirten Ilgaz, yapay zeka ajanları, servis hesapları, uygulamalar ve bulut iş yükleriyle birlikte makine kimliklerinin sayısının insan kimliklerinin 100 katına ulaştığını, buna karşın kurumların büyük bölümünün henüz olgun bir makine kimliği yönetimi stratejisine sahip olmadığını sözlerine ekledi.