'Yapay zeka ile şirketler satışlarını beşe katlayabilir'

Özlem Aydın Ayvacı - CAPİTAL

2025 yılında yapay zeka ve otomasyon teknolojileri tam da beklendiği gibi hızlı yükselişe devam ediyor. Donald Trump’ın Elon Musk ile ortak çalışarak ABD kamu departmanlarına bu teknolojileri getirmesi ve çok sayıda kamu çalışanını işten çıkarması, beklenenin de üstünde bir ivmeye işaret ediyor. Yapay zeka ve otomasyonun çeşitli alan ve dikeylerde git gide daha çok yayılacağı ve geride kalanların ayakta kalmakta zorlanacağı malumun ilamı.

Otomasyon teknolojilerinde uzun yıllardır uzmanlık gösteren, Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan ve AB ile TÜBİTAK tarafından beş kez ödüllendirilen PlusClouds’un da global teknolojik gelişmeleri an be an takip ediyor. Bu teknolojileri sıcak sıcak kullanması kolay ve hazır paket şeklinde ürünleştirerek kurumsal müşterilerine sunduklarını söyleyen PlusClouds CEO’su Barış Bulut, ürünlerin özellikle şirketleri ‘insansız’ şekilde uçtan uca yönetebilme mentalitesinde geliştirildiğine dikkat çekerek, “Satış süreçlerini son toplantıya kadar insansız şekilde yönetmeyi sağlayan LeadOcean aracı bunun en son örneği” diyor.

YAZILIMDA ‘İNSANSIZ’ SATIŞ TRENDİ

LeadOcean, ‘Eaglet’ adlı yapay zeka destekli business intelligence (iş zekası) aracı altındaki hizmetlerden biri. Kullanıcı dostu bir panel üzerinden birkaç tıkla yönetilebilen aracın bugün, milyonlarca farklı websitesini taramış olan ve her geçen gün bu sayının artmaya devam edeceği bir veri havuzu var. Bu veri havuzunu uçtan uca analiz ederek gerçek ve anlaşılabilir verilere dönüştürüyor. Örneğin; sadece havuzdan, bir sektördeki yüzbinlerce şirketin teker teker hacmini çıkarabiliyor. Araç, bu veri havuzundan öğrendiği bilgilerle; şirket tanıma ve analiz etme, ideal müşteri profili oluşturma, interneti tarayarak profile uygun lead (potansiyel müşterileri) bulma, bu müşterilerin iletişim bilgilerini çıkarma ve bu müşterilerle iletişime geçip toplantı ayarlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bu şekilde normalde bir satış ekibinin gün içinde büyük zamanını alan ‘müşteri bulma’ aşamasının fark edilmeden arkada sürekli olarak dönmeye başladığını belirten Bulut, “Tekrarlayan görevler, yanıt takibi veya randevu programı düzenleme gibi angarya işler tamamen arka tarafta yürütülüyor. Size yalnızca sizin müşteri kriterlerinizi karşılayan, hizmet veya ürünlerinizden gerçekten fayda sağlayabilecek ve alım yapabilecek kişilerle toplantıya girip o satışı gerçekleştirmek kalıyor. Özetle, bu araç sayesinde beş kat daha fazla satış yapma imkanı doğuyor” diye anlatıyor.

ZAMAN VE İNSAN GÜCÜ TASARRUFU

“Geleneksel bir satış ekibi nasıl çalışır? Bir satış uzmanı çalışmaları sonucunda yüz tane potansiyel müşteri, yani lead buldu diyelim. Verilere göre bu yüz isim ile iletişime geçer, yüz isimden yirmi tanesinden toplantı yapmak için geri dönüş alır. Yirmi kişiyle toplantı alır, bunlardan üç veya dört tanesi teklif ister. Bu tekliflerden bir, belki iki tanesi ile gerçek satış gerçekleşir” diye anlatan Bulut, LeadOcean’ın ise bu süreçte ilk yüz kişiyi bulma ve yirmi kişiyle toplantıya girme arasındaki her şeyi ortadan kaldırdığına dikkat çekiyor.

Bu durumda satış ekibine, zaten bir alım yapma olasılığı yüksek olan kişilerle toplantıya girmek kalıyor. Aynı insan kaynağıyla beş kat daha fazla satış yapmak mümkün oluyor. Şirketler buradan kazandıkları zaman ve insan gücü kaynaklarını diledikleri herhangi başka bir alanda kullanabiliyor. Bir yazılımın saniyeler içinde yapabileceği işlerle kitlenen çalışan problemi ortadan kalkıyor.

PlusClouds’un bunun gibi son teknoloji uygulamaları akıllıca bir şekilde sistemlerine eklemeye devam ettiğini dile getiren Bulur, “Çünkü günümüzde rekabet alanı oluşturabilmek için tüm sektörlerin bu teknolojilerden faydalanması şart” diyor.