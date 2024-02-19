Yapay zeka trendi piyasaları da hareketlendirdi: Trend olan 14 hisse!

Yapay zekaya artan talep, çip üretimi alanında ürün geliştiren Nvidia, AMD, TSMC, Broadcom, Microsoft, Meta, Alphabet ve Apple gibi şirketlerin hisselerindeki yükselişi destekliyor.

Teknolojide yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, piyasalarda da çip üreticileri başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor.

Yapay zekanın kullanım alanları her geçen gün genişlerken, yatırımcıların yapay zeka ve bununla bağlantılı bileşenleri geliştiren şirketlerin hisselerine olan ilgisi artıyor.

Bu alandaki gelişmelerin hızı, sunduğu yeni gelir fırsatları ve verimlilik iyileşmesi kaynaklı kar potansiyeliyle yatırımcıları heyecanlandırıyor. Yapay zekaya ilişkin iyimserlik, çok sayıda ters rüzgarla karşı karşıya olan piyasaları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda "Muhteşem Yedili" etkisi

Yatırımcıların ilgisinin özellikle Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia'nın aralarında olduğu ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin hisseleri etrafında yoğunlaştığı görülüyor.

Teknoloji sektöründeki 7 yüksek performanslı ve etkili hisse senedinden oluşan bu grubun kazandığı değer dikkati çekiyor. Yapay zekaya yönelik artan talep özellikle çip üreticisi Nvidia'nın hisselerini güçlendirirken, şirketin hisselerini "Muhteşem Yedili" arasında en iyi performans gösteren hisse senedi haline getirdi.

Bazı analistler, piyasalardaki yapay zeka heyecanın uzun soluklu olacağını düşünürken, kimi analistler ise bu hisselerin şu anki fiyatlarını korumasının zor ve sürdürülemez olduğunu savunuyor.

Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle:

Microsoft

3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ABD'nin en büyük şirketi konumunda bulunan Microsoft, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile yaptığı işbirliği ile yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, geçen yıl da yapay zeka asistanı Copilot'u piyasaya sürdü.

Yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlar ve bu alandaki atılımlarının da etkisiyle 2023 başında yaklaşık 240 dolar seviyesinde bulunan Microsoft'un hisse fiyatı yıl sonunda 376 dolara yükseldi. Microsoft'un hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 57 değer kazanırken, şirketin hisseleri bu yıl da yaklaşık yüzde 8 artışla 400 doların üzerine çıktı.

Apple

ABD medyasında, 2,8 trilyon dolarla ülkenin en değerli ikinci şirketi Apple'ın, Microsoft'un Copilot'una rakip olabilecek bir yapay zeka aracını tamamlamaya yaklaştığı ve bu yıl piyasaya süreceği haberleri yer aldı. Geçen yıl başında 125 dolardan işlem gören teknoloji devinin hisseleri 2023 sonunda 200 dolara yaklaştı. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48'in üzerinde artarken, şirket bu yıl ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Nvidia

Yapay zeka çiplerine olan talep artışının etkisiyle California merkezli çip şirketi Nvidia sektörde tırmanışını sürdürüyor. Hızla yükselen hisseleri Nvidia'yı ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna taşıdı.

Nvidia'nın geçen yıl başında 400 milyar doların altında bulunan piyasa değeri, mayıs ayı sonunda 1 trilyon dolara ulaştı. Şirket bu yıl da 1,8 trilyon doları geçen piyasa değeriyle önce ABD'li perakende devi Amazon'u daha sonra da Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geride bıraktı.

Çip şirketinin geçen yıl başında 150 doların altında bulunan hisse fiyatı aralık sonu itibarıyla 500 dolara yaklaştı. Böylelikle Nvidia'nın hisseleri geçen yıl yüzde 240'a yakın artış gösterirken, 2024'te yüzde 47'ye yakın değer kazandı.

Alphabet

Yaklaşık yedi yıldır çalışmalarını yapay zeka odaklı sürdüren Alphabet, geçen yıl şubat ayında ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıttı. Şirket, bu yıl sohbet robotunu "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlattı.

Piyasa değeri 1,8 trilyon dolar civarında olan şirketin hisselerindeki kazanç, geçen yıl yüzde 59'a yaklaştı. Google'ın ana kuruluşu Alphabet, hisselerinde bu yıl da yaklaşık yüzde 1 artış gördü.

Amazon

Yapay zeka ve makine öğrenimini 20 yılı aşkın bir süredir odağında tutan Amazon, geçen yıl üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin bir yolu olan "Amazon Bedrock" ve "Amazon Titan" modellerini tanıttı. Piyasa değeri yaklaşık 1,8 trilyon dolar olan ABD'li e-ticaret devinin hisselerinde geçen yıl yaklaşık yüzde 81 artış kaydedildi. Amazon'un hisselerinin getirisi bu yıl ise 12'ye yaklaştı.

Meta

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan ve 1,2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle sektörde önemli konuma sahip Meta da geçen yıl yeni yapay zeka deneyimlerini ve "Meta AI" yapay zeka asistanını tanıttı. Geçen senenin başında 124 dolar seviyesinde bulunan Meta hisseleri, yıl sonunda 354 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri bu yıl da yüzde 33'ten fazla değer kazandı.

Tesla

"Muhteşem Yedili" arasında yer alan şirketlerden 6'sı yapay zeka heyecanından faydalanırken, Tesla, Üst Yöneticisi Elon Musk'ın çabalarına rağmen yapay zeka atılımlarında grubunun gerisinde kaldı.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, hisse oranını "en az yüzde 25'e çıkarmadan" Tesla'yı elektrikli araç üretimindeki yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmeyi "tehlikeli bulduğunu" ifade etti.

Tesla hisseleri 2023'te yaklaşık yüzde 102 artarken, bu yıl ise yüzde 20'ye yakın değer kaybetti. Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, geçen yıl "Grok" adı verilen yeni yapay zeka modelini duyurdu.

Broadcom

ABD merkezli çip şirketi Broadcom'un geçen yıl yaptığı yapay zeka yatırım hamlesi, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 530 milyar dolar artmasına katkıda bulundu. Şirketin geçen yıl hisselerindeki kazanç yüzde 100'e yaklaşırken, şirketin hisse fiyatı 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Broadcom bu yıl başından itibaren yatırımcısına yüzde 12'ye yakın kazandırdı.

AMD

Geçen yıl odak noktasını gelişen yapay zeka pazarına kaydıran teknoloji firmalarından Advanced Micro Devices (AMD) da hisselerindeki kazançla dikkati çekti. Çip şirketinin hisseleri 2023'te yüzde 128'e yakın, bu yıl başından beri de yüzde 18 yükseldi.

Intel

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel de bu yıl "yapay zekayı her yere getirme" misyonlarını gerçekleştirmeye odaklanmaya devam edeceğini bildirdi. Şirketin hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 67 değer kazanırken, 2024 başından bu yana da yüzde 13'ten fazla düşüş kaydetti.

Qualcomm

Çağa uygun olarak son teknoloji yapay zeka atılımları yapan çip şirketi Qualcomm da teknoloji hisselerindeki yükseliş trendine katkıda bulundu. Geçen yıl hisse fiyatı yüzde 35'e yakın artan şirketin bu yıl da hisselerinde yaklaşık yüzde 6 kazanç görüldü.

IBM

Yapay zekaya yönelik müşteri talebinin hızlanmasıyla geçen yıl son çeyrekte bu alandaki gelirlerini iki katına çıkaran IBM'in hisselerindeki artış da dikkati çekti. Şirket'in hisse fiyatı 2023'te yüzde 16 ve bu yılın başından bu yana da yüzde 15 değer kazandı.

TSMC

Dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan Tayvan merkezli TSMC, akıllı telefonlar, arabalar, grafik işlem birimleri ve her gün kullanılan onlarca teknoloji için özel olarak tasarlanmış çipler üretiyor. Yapay zekayla ilgili heyecanın artmasıyla TSMC'nin hisseleri de geçen yıl yaklaşık yüzde 40, 2024 başından bu yana ise yüzde 22 yükseldi.

Arm

İngiltere merkezli çip tasarımcısı Arm Holdings'in hisseleri de 2023'te yüzde 18, bu yıl da yaklaşık yüzde 71 artış kaydetti.