Yapı Kredi beklentilerin üzerinde net kâr açıkladı

Yapı Kredi Bankası 2023 yılının tamamında net kârını 2022 yılına göre yüzde 29 artırarak 68 milyar TL'ye çıkardı. Bankanın 2023 yılında net faiz geliri ise yüzde 5,3 gerileme kaydetti ve 72,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın net ücret ve komisyon gelirlerinde önemli artış görüldü. 2022 yılında bu kalemde 14,13 milyar TL gelir elde eden banka, 2023 yılında 34,5 milyar TL gelir yazdı.

Bankanın finansal sonuçlarına dördüncü çeyrek bazında bakıldığında da beklentinin üzerinde bir kâr performansı görüldü. Banka 2023 yılının son çeyreğinde 19 milyar TL net kâr elde etti. Beklenti 16,1 milyar TL düzeyindeydi.

Banka 2024 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre, Yapı Kredi kaldıraç artışı, ana bankacılık gelirlerinde iyileşme ve azalan Tüfex katkısı etkisiyle bu yıl yüzde 4,5 üzeri net faiz marjı beklediğini bildirdi.

Banka TL kredilerinde reel büyüme ve yabancı para kredide düşük tek haneli büyüme bekliyor. 2024 için çekirdek gelir marjı büyüme beklentisi yüzde 8 üzeri olurken, komisyon büyümesi beklentisi yüzde 80 üzeri, gider büyümesi beklentisi yüzde 80 altı oldu.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, finansal sonuçlara ilişkin şunları söyledi:

"2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlarken, ülke olarak deprem felaketi ile de sarsıldığımız tarihi yıllardan biri oldu. Küresel belirsizliklerin de hâkim olduğu bu zorlu yılda, ülkemiz ekonomisine 1,3 trilyon liralık kaynak sağlamayı başardık.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredimizi, deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirdik. Ayrıca aynı dönemde 500 milyon dolarlık ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik.

Uluslararası arenada Bankamıza ve ülkemize olan güveni bir kez daha ortaya koyan bu işleme, ihraç tutarının iki katından fazla talep geldi. Böylece devamında eurobond işlemimize 300 milyon dolar tutarında ek ihraç daha ekledik.

Yılın ikinci yarısında ise dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere, 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attık. Bu sendikasyon işlemimize, kadınların yönettiği veya sahip olduğu işletmelere sağlanan kredi hacminin artırılması ve kredi portföyümüzde karbonsuzlaşmaya yönelik sürdürülebilirlik hedefleri ekledik."