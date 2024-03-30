Yapı Kredi, temettü kararını açıkladı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını duyurdu. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını duyurdu. Yapı Kredi Bankası, nisan ayının ilk haftasında temettü ödeyecek şirketler arasında. İşte Yapı Kredi'nin temettü tarihi ve dağıtacağı temettü miktarı.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) bugün toplanan olağan Genel Kurul'da kar payına ilişkin alınan kararı Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapı Kredi ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

KAP'a yapılan bildirime göre Yapı Kredi, pay başına brüt 1,2076403 TL, net 1,0868762 TL temettü ödemesi yapacak. Banka 5 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde temettü ödemesi yapacak. Kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, kayıt tarihi ise 4 Nisan 2024

Bankadan yapılan KAP açıklaması şöyle:

Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 9.778.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 10.201.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesine, 977.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 28.696.745,13 TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 2.472.177,20 TL'lik kısmı 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3/14 maddesi gereğince ve 25.000.000 TL'lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 56.168.922,33 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına, kalan 56.773.802.470,89 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu onaylanmış ve kar dağıtım tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir.