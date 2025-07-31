Yapı Kredi'nin 2025 yılı ikinci çeyrek kârı beklentileri aştı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 2025 yılı ilk yarıyıl konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 1 Ocak – 30 Haziran 2025 döneminde 22 milyar 748 milyon TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde elde edilen 17 milyar 405 milyon TL’lik net kâra kıyasla %31’lik bir artışa işaret etti.

Banka, 2025’in ikinci çeyreğinde ise 11 milyar 330 milyon TL net dönem kârı yazdı. Böylece ilk çeyrekteki performansını sürdürerek güçlü kârlılığını devam ettirdi.

Yılın ilk altı ayında faiz gelirleri 2024’ün aynı dönemine göre yaklaşık %33 artarak 93,3 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde faiz giderleri ise %30 artışla 49,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi’nin özkaynakları, 2025 Mart sonundaki 161,3 milyar TL seviyesinden Haziran sonu itibarıyla 174,8 milyar TL'ye çıkarak çeyreklik bazda yaklaşık %8 oranında artış gösterdi.

Ayrıca bankanın kredi-mevduat büyüklüğü, sağlam aktif kalitesi ve sürdürülebilir gelir yapısı sayesinde 2025'in ikinci çeyreğinde de güçlü bir bilanço görünümü sundu.