Yapı Kredi'nin 9 aylık net karı 35,5 milyar lira

Yapı Kredi'nin yılın ilk 9 ayında net dönem karı 35,5 milyar lira oldu. Konsolide bazda aktif büyüklüğü yüzde 85 yıllık artışla 1,1 trilyon liraya yükselen Yapı Kredi'nin nakdi kredi hacmi yüzde 68’lik yıllık artışla 543,6 milyar liraya, toplam mevduatı ise 617,3 milyar liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, ülke ekonomisine yılın ilk 9 ayında 791 milyar liralık kaynak sağladı. Güçlü likidite seviyesini korumayı başaran Yapı Kredi'nin BDDK geçici düzenlemeleri olmadan sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,6 oldu. Bankanın bu dönemde net karı ise 35,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Her koşulda ülkemiz ekonomisini desteklemeyi sürdürüyoruz

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, küresel anlamda belirsizliğin arttığı yılın ilk 9 ayında ülke ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticari ve KOBİ Bankacılığı bizim için stratejik öneme sahip bir alan. Sürdürülebilir büyüme ve güçlü ekonomi, KOBİ’lerimizin sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma değer yaratmalarıyla mümkün. Bunun için müşterilerimizin finansman kaynaklarına daha kolay ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Öte yandan, yine KOBİ'lerin özellikle e-ticaret dünyasına ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına destek olmak için hayata geçirdiğimiz pek çok iş birliğiyle olanak sağlamayı sürdürüyoruz."

Düşük karbon ekonomisine geçişte sorumluluk alıyoruz

Sağlıklı sürdürülebilir bir gelecek için düşük karbon ekonomisine geçişin kritik olduğuna dikkati çeken Erün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonominin sürdürülebilir dönüşümü için sorumluluk alıyoruz. Yüksek karbonlu enerji kaynaklarından düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yenilenebilir enerji finansman hacmimiz 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bununla birlikte proje kredileri portföyümüzün yüzde 22’sini yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Yeşil proje ve yatırımlara verdiğimiz finansal destekle sürdürülebilir bir geleceğe en temel katkılardan birini sunuyoruz."

Erün, Yapı Kredi'nin güçlü sürdürülebilirlik modeli ile iç süreçlerini de global standartlarda dönüştürmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sürdürebilirlik odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, bu konudaki performansımızı artırıyoruz. Bu doğrultuda ESG performanslarına yönelik uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics'in ESG risk derecelendirmesinde notumuzu 15,9'a iyileştirerek, mevduat bankaları arasında sektörün en iyisi olmayı başardık. Ayrıca ESG risk yönetim puanımızı da 68,9'a yükselttik. Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilinciyle Türkiye’de sürdürülebilir finans alanında öncü rol üstlenmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sundukları dijital bankacılık hizmetiyle müşterilerinin işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya devam ettiklerini dile getiren Erün, şu ifadeleri kullandı: "Sektöre kazandırdığımız, standartları belirleyen sayısız inovasyonla dijital bankacılıkta yalnızca ülkemizde değil dünyada da öncü bir konumda bulunuyoruz. 2022'nin ilk 9 ayında mobil uygulamamız 2 milyardan fazla kez kullanıldı. Dijitalden müşterimiz olan kullanıcı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,5 kat arttı. Geldiğimiz noktada her 10 müşterimizden 9’u aktif olarak mobil uygulamamızı kullanıyor. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın sınırlarını genişleterek çözüm ve iş modeli üreten ve finansal teknolojilere yön veren bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."