Yapı Kredi'ye Euromoney'den iki ayrı ödül

Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından düzenlenen “Dış ticaret finansmanı” kategorisinde yapılan müşteri araştırmasında Yapı Kredi, Türkiye’de üst üste onuncu kez “sektör lideri” seçildi. İki yıldır “En İyi Servis Sağlayan Banka” kategorisinde de lider olan banka, bu yıl ilk defa Central & Eastern Europe bölgesinde de “Sektör Lideri Yerel Banka” ünvanına sahip oldu.

Daha iyi hizmet için çalışmaya devam edeceğiz

Kurulduğu günden bu yana ülkemiz ekonomisini desteklerken, toplumun her alanında da değer yaratmak amacıyla sınırları kaldıran çalışmalara imza attıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan şunları söyledi:

“Yapı Kredi olarak, müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak daima odak noktamızda bulunuyor. Bu nedenle hizmette sınır tanımayan anlayışımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak adına durmaksızın çalışıyoruz. Kurum olarak, firmalara sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle sektörde güçlü bir konuma sahibiz. Bu başarılarımızın ve müşteri odaklı çalışmalarımızın uluslararası alanlarda tescillenmesinden ise büyük mutluluk duyuyoruz. Son olarak, Euromoney tarafından “Sektör Lideri ve En İyi Servis Sağlayan Lider Banka” ve “Sektör Lideri Yerel Banka” ödüllerine layık görülmek bu çalışmalarımızın somut birer örneği. Sektördeki liderlik misyonumuz ile ülkemiz ekonomisine ve firmalarımıza en iyi hizmeti sağlamak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.”