Yapı Merkezi Uganda'da temel attı

Uganda’nın yanı sıra Doğu Afrika için de stratejik öneme sahip olan, Doğu Hattı Demiryolu’nun temel atma töreni 21 Kasım’da Tororo’da gerçekleşti. Törene Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala, T.C. Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Erdem Arıoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz da katıldı.

Doğu Hattı Demiryolu yapımı için Yapı Merkezi ve Uganda Demiryolları arasında 14 Ekim 2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştı. Bu imza, Türk müteahhitlerinin yurtdışında tek başına imzalamış olduğu en büyük projelerden biri oldu. Malaba – Kampala Demiryolu’nu yapmak üzere Çin merkezli bir şirket, 2015’te yapım sözleşmesi imzalamış ancak proje için taahhüt etmiş olduğu proje finansman yükümlülüğünü yerine getiremediği için Uganda Devleti bu sözleşmeyi iptal ederek, Yapı Merkezi ile 8 Kasım 2022 tarihinde Mutabakat Zaptı imzalamıştı. Yapı Merkezi, Uganda’yı Kenya ile bağlayacak olan bu proje için yapım ve finansman teklifini, Temmuz 2023 tarihinde Uganda Ulaştırma Bakanlığı’na sunmuş, Eylül 2024 tarihinde alınan Teklif Kabul Yazısı ile teklif müzakereleri tamamlanarak sözleşme görüşmelerine geçilmişti. 14 Ekim 2024 tarihinde ise Uganda Devleti ile Yapı Merkezi arasında sözleşme imzalanmıştı.

Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu konuyla ilgili olarak “’Türk müteahhitlerin yurtdışında imzalamış olduğu en büyük projelerden biri olan, Doğu Hattı Demiryolu Projesi’ni üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Yapı Merkezi olarak demiryolu mühendisliğimizdeki engin bilgi birikimimizi kullanarak bu önemli proje için en uygun mühendislik çözümlerini sunarak başarıya ulaştık. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ederek Türk ekonomisine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Erdem Arıoğlu ise “Burada yalnızca bu ikonik projenin lansmanını yapmak için değil, aynı zamanda ulusları birbirine bağlayacak, ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek dönüşüm niteliğindeki bir projeyi kutlamak için toplandık. Yapı Merkezi olarak, demir yolu inşaatındaki 50 yılı aşkın deneyimimizi bu projeye katmaktan son derece gururluyuz. Burada yaptığımız çalışmalar, Afrika'nın Tanzanya'dan Cezayir'e, Etiyopya'dan Senegal'e kadar birçok ülkesinde kurduğumuz güçlü temeller üzerine inşa edilmektedir ve bu mirası Uganda'da devam ettirmekten büyük heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni de “Halihazırdaki trenle 14 gün süren seyahat süresi Yapı Merkezi’nin yapacağı hat sayesinde 24 saate inecek. Gecikmeler çözüldükçe, ticaret yapma maliyetleri de azalacaktır.” bilgisini verdi.