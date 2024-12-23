Yapı Merkezi'nden Sürdürülebilirlik Raporu

Yapı Merkezi Holding, ekonomik, sosyal ve çevresel performansını tüm paydaşlarına sunmayı amaçladığı 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı. "Çevreye, topluma ve ekonomiye katkı sağlama" amacını sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine yerleştiren Yapı Merkezi, 1965 yılından bu yana biriktirdiği deneyimini raporuna yansıtarak, geleceğe dair taahhütlerini ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bugüne kadar uluslararası arenada 6 kıtada 69 ülkeye ihracat, 500'ü aşkın tamamlanmış proje ve 5.200 kilometrenin üzerinde demiryolu ağı kurulumuyla dikkat çeken Yapı Merkezi, 19 milyon dolar üzerinde çevre yatırımı yaptı. Şirketin çevresel sürdürülebilirliğe katkıları arasında 55 ülkede 100'ün üzerinde noktaya temiz su iletimi sağlama gibi projeler bulunuyor.

"Evrensel Sürdürülebilir Gelecek İnşa Etmek Bizim Mutluluğumuz"

Yapı Merkezi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Başar Arıoğlu, raporun yayınlanmasına ilişkin olarak şu açıklamada bulundu: "2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu rapor, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve elde ettiğimiz başarıları tüm paydaşlarımızla paylaşma fırsatı sunuyor. Raporumuz, şirketlerimizin sürdürülebilirlik stratejisini ve projelerini daha iyi anlamak isteyen tüm paydaşlarımız için bir kaynak niteliğindedir. Evrensel bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çevreye, topluma ve ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize destek olan tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım."