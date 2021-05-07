Yarın İstanbul'da hangi pazarlar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet verecek.