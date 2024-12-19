YASED üyelerinin hikayeleri kitap oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile hazırlanan “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” kitabı tanıtım etkinliği İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Kitap, YASED üyesi şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini tarihçeleriyle birlikte anlatıyor.

Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “YASED üyelerinin çok değerli katkılarıyla önemli bir projeye imza attık. Türkiye'de birçok sektörde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin hikayelerini içeren bu kitap, Uluslararası Doğrudan Yatırımların Türkiye ekonomisine katkılarını odağına alıyor. 2003 ve 2023 yılları arasında, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 5.600'den 82.700'e yükselmiş, bu dönemde çekilen toplam UDY ise 270 milyar doları aşmıştır. UDY'ler, 2006'dan 2021'e kadar olan dönemde özel sektör istihdamında önemli bir artış sağlayarak 500 bin kişiden 1 milyon 320 bin kişiye ulaşmış, aynı zamanda Türkiye'nin ihracatındaki paylarını %31'e çıkarmışlardır. Ar-Ge yatırımlarında da etkili olan uluslararası sermayeli şirketler, toplam özel sektör Ar-Ge harcamalarının %30,3'ünü gerçekleştirmiş, bu yatırımlarla Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatının %61'lik bir paya ulaşmasını sağlamışlardır. Yerel tedarikte ise, bu şirketler 2006-2021 yılları arasında tedariklerinin %71,8'ini yerel kaynaklardan sağlayarak yerel ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunmuşlardır. Bir diğer önemli katkı da 2003-2023 döneminde çekilen UDY'lerin, Türkiye'nin cari açığının %41'ini karşılaması olup, bu da dış ticaret dengesine büyük bir katkı sağlamaktadır.”

Tanıtım toplantısında konuşma yapan YASED Başkanı Engin Aksoy şunları söyledi: “Ekonomimizin tüm sektörlerine yayılan rekabetçi yatırımları ile 1,3 milyon kişiye istihdam sağlarken, başta 85 binden fazla tedarikçinin ürün, üretim, organizasyon, teknoloji ve insan kaynakları altyapısını sektörel tecrübe ve know-how’ları ile sürekli geliştiren uluslararası yatırımcılar yüksek katma değerli üretimleri ile ülkemiz ihracatının da yüzde 30'undan fazlasını gerçekleştiriyor. Bizler, Türkiye’nin Gücü, Türkiye’nin Şirketleri olan YASED üyeleri olarak ülkemizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de küresel rekabetin en önünde konumlandırmak vizyonuyla ve tüm bu gereklilikleri gerçekleştirmek azmiyle, tüm küresel deneyim ve tecrübemizi ülkemizin hizmetini sunmaya devam edeceğiz.”

Tanıtımda “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Paneli” düzenlendi

Moderatörlüğünü YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova’nın üstlendiği “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Paneli”nde, YASED Başkan Yardımcısı, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, YASED Yönetim Kurulu Üyeleri; Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Microsoft Genel Müdürü Levent Özbilgin ve Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler dijitalleşme ve yapay zekâ konularında önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen yenilikleri katılımcılarla paylaştı.