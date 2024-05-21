Yaşlanan Türkiye'de sağlık harcamaları artıyor

Türkiye’de her dört haneden birinde en az bir yaşlı fert olduğu belirtiliyor. Doğan Sigorta Brokerlik CEO’ su Selcen Gür, “Sağlık harcamaları son yıllarda katlanarak artıyor' diyor.

Türkiye’de nüfusun yaşlandığını gösteren istatistikler, her dört haneden birinde en az bir yaşlı fert olduğunu ortaya koyuyor. Yaşlı nüfusun artmasının sigorta sektörü için de önemli olduğunu söyleyen Doğan Sigorta Brokerlik CEO’ su Selcen Gür, “Hem nüfus yaşlanıyor hem de sağlık harcamaları son yıllarda katlanarak artıyor. Sağlık harcamalarının artması sigorta giderlerini etkiliyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın(TSS) sistemleştirilmesi bu açıdan kritik” diyor.

Ülkemizde yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı ilk kez geçtiğimiz yıl çift haneli rakamlara ulaştı. 2018 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8 seviyelerindeyken bu oran 2023’te yüzde 10.2’ye çıktı. İstatistikler artık her dört haneden birinde en az bir yaşlı fert olduğunu ortaya koyuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artarken, Türkiye’nin ortalama yaşı da 34 olarak tespit edilmiş bulunuyor. Yapılan projeksiyonlar, ortalama yaşın 2030’da 35.5, 2060 yılında ise 42.3 olacağını gösteriyor. Yaşlı nüfusun artmasının sigorta sektörü için de önemli bir parametre olduğunu ifade eden Doğan Sigorta Brokerlik CEO’ su Selcen Gür, nüfus yaşlanmasının yanı sıra son yıllarda katlanarak artan sağlık harcamalarına da dikkat çekiyor. Sağlık harcamalarının artmasının sigorta giderlerini etkilediğini vurgulayan Gür, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın(TSS) sistemleştirilmesinin bu açıdan kritik olduğuna dikkat çekiyor.

SAĞLIK HARCAMALARI YÜZDE 95 ARTTI

Son üç yıla bakıldığında SGK’nın sağlık harcamalarının 177 milyar TL’den 283 milyar TL’ye, geçtiğimiz yıl ise 553 milyar TL’ye çıktığı görülüyor. Sağlık harcamalarında 2022 yılından 2023’e kadar yüzde 95 oranında bir artış gözleniyor. SGK’nın sağlık harcamalarının katlanarak artmasının, bir noktada önlem alınması gerektiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Gür, “2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da tamamlayıcı sağlık sistemine değinildi” diyor.

Bu sistemin destekleneceğinin belirtildiğini açıklayan Gür, halihazırda SGK kapsamında 4 milyon kişinin TSS olduğunu belirtiyor. TSS sahibi olanlar, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene, tetkik ve tedavi giderleri için fark ücreti ödemiyor. Sigorta şirketleri, SGK’nın ödediği ücretin üzerini tamamlıyor.

TSS’DE PRİM ÜCRETLERİ YÜKSELİYOR

Çalışanların TSS sistemi kapsamında TSS’li yapılması ve devletin ödenecek primlere destek olması şekilde düşünülen sistemde, SGK’nın TSS kapsamında hem çalışan hem de işverenden yapacağı prim kesintisinin bir kısmının TSS’na aktarılabileceği öngörülüyor. İlk çıktığı yıla kıyasla prim ücretlerinin giderek arttığı TSS’nda, sisteme ne kadar çok kişi girerse primlerin de o oranda düşeceğini ifade eden Gür, tüm çalışanları kapsayacak bir modelin devletin üzerinde kalan sağlık harcamalarını da azaltacağına dikkat çekiyor.