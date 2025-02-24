Yataş Bedding'den prematüre bebeklere destek

Tuba İlze-Capital

Yataş Bedding’in El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle 2022 yılında hayata geçirdiği “Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar” projesi kapsamında yenilediği Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne-bebek uyum odası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yataş Bedding, prematüre bebeklerin sağlıklı büyümesine destek olmak amacıyla El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projesi kapsamında yeni bir adım daha attı. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’da yenilenen anne-bebek uyum odalarının ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni uyum odası, hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenine Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay’ın yanı sıra Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Can Ertan Argın, Dr. Cemil Karadağ, prematüre bebek anneleri ve hastane çalışanları katıldı.

“6 bini aşkın bebeğin ve annenin hayatına dokunduk”

Açılış töreninde konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu; “Yola çıkarken her bir bebeğimizin hayata tutunma mücadelesinde yalnız olmadığını hissetmesini istedik ve anne-bebek uyum odalarına odaklandık. Bu odalar, annelerin bebekleriyle daha yakın temas kurmalarını, bakım süreçlerine alışmalarını ve lohusalık dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerini sağlıyor. Bugüne kadar yenilediğimiz uyum odalarıyla 6 binden fazla anne ve bebeğin yanında olduk. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sağladığımız nest ve kuvöz örtüsü desteğiyle minik kahramanların sağlıkla büyümelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, ElBebek Gül Bebek Derneği aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelere Juno Yeni Doğan yatağımızı ulaştırdık” dedi.

2025 hedefleri neler?

Yataş Bedding’in 2025 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selmin Gündoğdu, “Müşteri deneyimi, sosyal sorumluluk ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı 2025 yılında da aynı hız ve etkiyle sürdürmeyi planlıyoruz” dedi. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde pazarlama stratejilerine daha fazla dijital uygulama ve kişiselleştirilmiş deneyimler entegre edeceklerini belirten Gündoğdu, “Rekabetin hem ürün hem deneyim tarafında hızla arttığı sektörümüzde müşteri etkileşimini artıracak pazarlama çalışmalarını hızlandıracağız. Bu kapsamda deneyim odaklı konsept mağaza sayımızı artırarak, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunacağız” ifadelerini kullandı. Yataş Bedding’in yeni tasarlanan web sitesiyle müşteri deneyimini daha da ileri taşıyacaklarını vurgulayan Gündoğdu, “Yurtiçi ve yurtdışındaki büyümemizi, 2025 yılında dijitalleşmeye uyum sağlayan ve tüketici ihtiyaçlarına daha etkili yanıt veren pazarlama faaliyetleriyle destekleyeceğiz. Böylece pazar liderliğimizi sürdüreceğiz” dedi.