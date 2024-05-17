Yataş'tan prematüre bebeklere uyku desteği

Yataş Bedding’in El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesi kapsamında yenilediği anne-bebek uyum odalarına Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile bir yenisini daha eklendi.

Günümüzde her 10 bebekten biri prematüre olarak dünyaya geliyor. Prematüre bebekler, henüz gelişimleri tamamlanmadan dünyaya gözlerine açtıkları için beyin, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, bağırsaklar gibi hayati öneme sahip organ ve organ sistemlerine ait bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle prematüre doğumlardan sonra bebeklere gerekli sağlık koşullarının sağlanması gerekiyor. Bu bilinçle hareket eden Türkiye’nin uyku sağlığı konusunda uzman markası Yataş Bedding, 2021 yılında El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesiyle yaşama sarılan mini kahramanlara ve ebeveynlerine destek vermeyi amaçlıyor.

“Hedefimiz projemizi büyüterek sürdürmek”

Yataş Bedding, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki anne-bebek uyum odasının açılışını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Açılışa Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay’ın yanı sıra Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Samancı ve hastane çalışanları katıldı. Sağlıklı ve kaliteli uykunun herkes için önemli bir ihtiyaç olduğunu ancak prematüre bebekler için hayati önem taşıdığını belirten Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, şunları söyledi: “"Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projemizle prematüre bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmelerine destek oluyoruz. 6 Şubat depreminin ardından projemizin yönünü deprem bölgesine çevirdik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yeniledik. Bugüne kadar 1600 bebeğin ve annenin hayatına dokunmayı başardık. Annenin bebeğinin bakımı konusunda eğitilmesi ve lohusalık dönemini daha kolay atlatması, birbirlerine alışması için büyük bir önem taşıyan anne-bebek uyum odalarının yanı sıra Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 858 nest ve 174 kuvöz örtüsü bağışlayarak ihtiyacını karşılamaya devam ettik. Hedefimiz projemizi büyüterek sürdürmek.”

Prematüre bebeklerin yatakları da özel olmalı

Prematüre bebekler, doğumdan sonraki ilk günlerin büyük bir kısmını uykuyla geçiriyor. Günde ortalama 15- 22 saat uyuyan prematüre bebeklerin yatağının da özel olması gerekiyor. Bu yatağın sert, ayrıca bebeğin cildi çok hassas ve narin olduğu için yatakla ilgili tüm ürünlerin pamuklu olması büyük önem taşıyor. Prematüre bebekler ‘ani bebek ölümü sendromu’ riski yüzüstü ve yan yatanlarda daha fazla görüldüğünden sırtüstü yatırılması şart. Ayrıca bebeğin yatağın içinde oyuncak, battaniye olmamalı, çarşaf gergin olmalı, kundak yapılmamalı ve yastık kullanılmaması gerekiyor.