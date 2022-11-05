Yatırım araçları bu hafta ne performans sergiledi?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46 değer kazancıyla 1.001,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 artışla 6.710,00 liraya yükseldi.

5.11.2022 09:36:370
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçları bu hafta ne performans sergiledi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,71, altının gram satış fiyatı yüzde 1,46 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.880,87 ve en yüksek 4.233,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,71 artarak 4.216,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46 değer kazancıyla 1.001,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 artışla 6.710,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.618 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.642 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 düşüşle 18,6130 liraya, avro da yüzde 0,37 azalarak 18,4750 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AKP'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması

AKP'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması

Küresel piyasalarda gelecek hafta: Gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda gelecek hafta: Gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de

IMF'den Türkiye'ye faiz artışı tavsiyesi

IMF'den Türkiye'ye faiz artışı tavsiyesi

Fed: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

Fed: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

Yatırım araçları bu hafta ne performans sergiledi?

Yatırım araçları bu hafta ne performans sergiledi?

Yorum Yaz