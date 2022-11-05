Yatırım araçları bu hafta ne performans sergiledi?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46 değer kazancıyla 1.001,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 artışla 6.710,00 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,71, altının gram satış fiyatı yüzde 1,46 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.880,87 ve en yüksek 4.233,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,71 artarak 4.216,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46 değer kazancıyla 1.001,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 artışla 6.710,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.618 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.642 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 düşüşle 18,6130 liraya, avro da yüzde 0,37 azalarak 18,4750 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.