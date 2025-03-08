Yatırım araçlarında bu hafta en çok kazandıran!

Altın, dolar, borsa... Bu hafta 'yatırım araçlarının' performansı nasıl oldu?

8.03.2025 09:53:150
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Yatırım araçlarında bu hafta en çok kazandıran!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,78 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,18 geriledi, euro/TL yüzde 4,19, altının gram fiyatı ise yüzde 2,34 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.748,03 puanı ve en yüksek 10.556,78 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,78 üstünde 10.507,11 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, euro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

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