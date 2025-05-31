Yatırım araçlarının haftalık performansı: Hangisi kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,60, altının gram fiyatı yüzde 1,33 gerilerken, dolar/TL yüzde 0,55, euro/TL yüzde 0,69 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liraya indi.

Geçen hafta sonu 7 bin 28 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,2440 liraya, euro da yüzde 0,69 artışla 44,4710 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,95 ile "hisse senedi" fonları oldu.