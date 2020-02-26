Yatırım teşvik belgesinde tarihi rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2019 Aralık ve 2020 Ocak’ta 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." dedi.

26 ŞUBAT, 20200
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Yatırım teşvik belgesinde tarihi rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." dedi.

Varank, "2019 Aralık ve 2020 Ocak’ta 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." diye konuştu.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alınacağını açıklayan Varank, programa başvuruların 2 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

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