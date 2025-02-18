Yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10 ülke: Türkiye listede var mı?

Oturum ve vatandaşlık planlama şirketi Henley & Partners tarafından yayınlanan 2025 Yatırım Göçü Programları raporunda, Malta üst üste 10’uncu kez Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde birinci sırada yer aldı. Raporda, Avrupa’daki oturum ve vatandaşlık programlarının yatırım göçü alanındaki liderliği öne çıktı. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sıraya yerleşti.

Malta, vatandaşlık programlarının gözde ülkesi

14 programı sıralayan 2025 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde stratejik bir konumda bulunan Malta, 100 üzerinden 76 puan alarak üst üste 10’uncu kez liderliğini korudu. Endekse göre Avusturya 75 puanla ikinci sırada yer alırken, Grenada 69 puan ve Antigua & Barbuda 67 puanla ilk dört içinde kendisine yer buldu. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sırada yer aldı.

26 programın sıralandığı 2025 Küresel Oturum Programı Endeksi’nde ise Yunanistan’ın Altın Vize Programı, 100 üzerinden 73 puan alarak ilk kez liderliğe yükseldi. İsviçre 72 puanla 2’nci sırada yer alırken, Portekiz, İtalya ve Birleşik Krallık 70 puanla 3’üncü sırayı paylaştı. Avustralya, Kanada ve İspanya 69 puanla dördüncü sırada, Birleşik Arap Emirlikleri 68 puanla beşinci sırada konumlandı. Macaristan ve Kosta Rika ise 2025 yılında ilk 10’a giren yeni ülkeler olarak ön plana çıktı.

Yabancı yatırımcılar ve yeni bir yaşam biçim arayanlar

Henley & Partners, 2024 yılında 94 farklı uyruktan müşteriyi bünyesine kattı ve 180’den fazla ülkeden başvuru aldı. ABD vatandaşları, tüm başvuruların yüzde 23’ünü oluştururken, bu oran Hindistanlılar, Türkler, Filipinliler ve İngilizlerden gelen başvuruların neredeyse toplamına eşit oldu. 2019 yılına kıyasla ABD’li müşterilerin sayısı yüzde 1.000’den fazla arttı. İngiltere’de ise 2024 yılında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 57 artış gösterdi. İki yıl üst üste Henley & Partners'a alternatif oturum ve vatandaşlık seçenekleri için en çok başvuran millet ABD'liler oldu ve bu eğilim 2025 yılında da devam etti.

Yıllık Yatırım Göç Programları raporunun 2025 baskısında yer alan iki endeksteki toplam 40 program; önde gelen akademik araştırmacılar, ülke riski uzmanları, ekonomistler, bağımsız uzman göçmenlik ve vatandaşlık avukatları ve diğer uzmanlardan oluşan bağımsız bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilerek ilgili faktörler geniş bir yelpazede ele alındı.

Programların interaktif dijital karşılaştırmaları da bulunurken, küresel yatırımcıların ve varlıklı ailelerin kendileri için en önemli uygun olan programı seçmelerine olanak sağlıyor. Vatandaşlık Endeksi; oturum şartları, esneklik, fiziksel ziyaret gereklilikleri ve şeffaflık gibi kriterleri değerlendirirken, Oturum Endeksi; vergi, toplam maliyet, vatandaşlığa geçiş süresi ve vatandaşlık gereklilikleri gibi faktörleri ele alıyor.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını sistematik olarak analiz ederek kapsamlı bir kıyaslama sunduklarını söyledi. Sektörde altın standart olarak kabul edilen bu çalışmanın, küresel ölçekte 100’den fazla program arasından en etkili ve avantajlı 40 programı öne çıkardığını belirten Demirel, "Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde ilk sırada yer alan Malta'nın Doğrudan Yatırım Yolu ile İstisnai Hizmetler için Vatandaşlığa Kabul programı, 2013 yılında Henley & Partners tarafından tasarlandı ve dünyanın en başarılı programlarından biri haline geldi. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sırada yer alarak yabancı yatırımcıların ve yeni bir yaşam biçim arayanların tercih ettiği ülkelerden biri konumunda. Stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlaması gibi unsurlar, Türkiye’yi alternatif vatandaşlık edinmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline getiriyor” dedi.