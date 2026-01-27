Yayla Gıda EBRD ile 60 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı

Yayla Gıda, Niğde’deki yeni tesisinde hayata geçireceği yeşil ve kapsayıcı üretim projeleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 60 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Yayla Agro Gıda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik bir yatırıma daha imza attı. Şirket, yeni açılan Niğde tesisindeki üretim kapasitesini ve çevresel sürdürülebilirlik projelerini desteklemek amacıyla, uzun süreli iş ortağı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 60 milyon Euro kredi desteği sağladı.

Niğde Tesisi ile Gıdanın Geleceğine Yatırım

Bakliyat, pirinç ve bulgur gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra "Yemek Hazır" serisiyle yenilikçi bir pazar oluşturan Yayla Agro, bu finansmanla Niğde tesisini bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüştürüyor. Niğde Tesis Besin, katma değeri artırılmış fonksiyonel gıda yaklaşımıyla; freeze‑dry meyve ve sebzelerden glütensiz makarnaya, rice cake’ten müsli & granolaya, bar grubundan bakliyat cipsine, klasik chips çeşitlerinden Türkiye’de ilk kez üretilen zenginleştirilmiş pirinç ürün ailesine uzanan geniş ürün portföyüyle gıdanın geleceğini şekillendirmede stratejik bir rol üstlenmektedir

Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı Büyüme Modeli Gençlere/Kadınlara İstihdam Kapısı

Yatırımın odak noktasında sadece üretim artışı değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluk projeleri de yer alıyor. Yayla Agro, Niğde tesisinde kuracağı "Tarım Teknolojileri Kuluçka ve Beceri Merkezi" ile gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve sektörde kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca şirket, işe alım süreçlerini ve iş yeri politikalarını güçlendirerek kadın istihdamını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek bir model oluşturmayı taahhüt ediyor. Çevresel açıdan ise tesiste uygulanacak kapsamlı "döngüsel ekonomi modeli" sayesinde birincil tarımsal üretime bağımlılık azaltılacak, sera gazı emisyonları ve su kullanımı minimum seviyeye indirilecek.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, şunları söyledi:

“EBRD gibi saygın ve küresel ölçekte güvenilirliği kanıtlanmış bir kurumla iş birliği yapmak, bize yalnızca finansal kaynak sağlamanın ötesinde; güçlü bir marka itibarı, ileri düzey kurumsal yönetim uygulamaları ve sürdürülebilir büyüme kabiliyeti kazandırıyor. EBRD’nin desteğiyle teknolojiyi ve inovasyonu üretim süreçlerimizin merkezine alarak, bugün ve gelecek nesiller için vitamin ve mineral açısından zenginleştirilmiş, ideal porsiyon bazlı besleyici ve inovatif gıda ürünlerini döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda üretmeyi hedefliyoruz.”

EBRD Gıda ve Tarım İşletmeleri Ekibi İşlemler Başkanı Wojtek Boniaszczuk ise Yayla Agro ile derinleşen iş birliklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırım, Yayla ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı derinleştiriyor ve yenilikçi, katma değerli gıda üretimini büyüten büyük bir Türk şirketini destekliyor. Yeşil teknolojileri, gençlerin beceri gelişimini ve daha güçlü toplumsal cinsiyet uygulamalarını birleştiren bu proje, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için endüstri standartlarını belirlemeye yardımcı olacak."

Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye’de 500’den fazla projeye 23 milyar Euro’yu aşkın yatırım gerçekleştirdi.