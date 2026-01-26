Türkiye Sigorta 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye Sigorta, 2025 yılında hem aktif büyüklüğünde hem de net kârında dikkat çekici bir artış sergileyerek finansal yapısını güçlendirmeye devam etti.

Türkiye Sigorta, 2025 mali yılını kârlılık ve bilanço gelişimi açısından başarılı verilerle tamamladı. Yıl sonu itibarıyla 19,43 milyar TL net dönem kârı açıklayan şirketin toplam varlık büyüklüğü 156,98 milyar TL’ye, özsermayesi ise 51,60 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin solo finansal sonuçları, yıllık bazda güçlü bir büyüme ivmesine işaret ediyor. Özsermaye %79,7 ile en yüksek artışı kaydederken, toplam varlıklar %62,6, net kâr ise %52,8 oranında yükseldi. Varlık yapısında 86,51 milyar TL ile finansal varlıklar ön plana çıkarken, nakit pozisyonu 11,16 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin sigortacılık yükümlülükleri kapsamında toplam teknik karşılıklar (net) 67,42 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu kalemin temel bileşenlerini 40,35 milyar TL ile net kazanılmamış primler karşılığı ve 24,70 milyar TL tutarındaki net muallak tazminat karşılığı oluşturdu.