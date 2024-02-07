Yellen ticari gayrimenkul sektöründen endişeli

Ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişeleri olduğunu söyleyen Yellen: Endişeliyim. Her ne kadar bu sorun nedeniyle oldukça strese giren kurumlar olsa da bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna inandığını ifade etti.

Ticari gayrimenkul konusunda endişeleri olduğunu belirten Yellen, bankacılık düzenleyicilerinin bu konuya odaklandığını söyledi. Yellen, düzenleyicilerin zararların karşılanması için kredi zararı rezervlerinin oluşturulduğundan, temettü politikalarının uygunluğundan ve likiditenin yeterli olduğundan emin olmak için çalıştığını, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle vadesi gelen ticari emlak kredilerinin yeniden finansmanının bu mülklerin sahipleri üzerinde büyük bir stres oluşturacağını aktardı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, "Endişeliyim. Her ne kadar bu sorun nedeniyle oldukça strese giren bazı kurumlar olsa da bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." dedi.

Kongre, sabitcoinlerin düzenlenmesini sağlayacak yasayı geçirmeli

ABD'nin ekonomik gücünün güçlü ve dayanıklı bir finansal sisteme bağlı olduğunu vurgulayan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin 2023 yılı boyunca ticari ve konut amaçlı gayrimenkul sektöründen, küresel jeopolitik çatışmalardan ve teknolojik gelişmelerden kaynaklanan riskler dahil olmak üzere çeşitli riskleri izlediğini aktardı.

Konseyin odaklandığı risklere değinen Yellen, bunlardan ilkinin bankacılık sektörü ve banka dışı mali kuruluşlardan kaynaklanan riskler olduğunu kaydetti. Yellen, iklimle ilgili olayların giderek şiddetlenmesi ve sıklaşması nedeniyle bununla ilgili finansal istikrar riskleri konusunda da değerlendirme çabaları ile koordinasyonu artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kripto varlık platformları ve sabitcoinler üzerindeki işlemler, kripto varlık fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan kırılganlıklar ve geçerli yasa ile düzenlemelere aykırı veya bunların dışında hareket eden platformların çoğalması gibi dijital varlıklara ve ilgili risklere de odaklandıklarına dikkati çeken Yellen, "Geçerli kurallar ve düzenlemeler uygulanmalı ve Kongre, sabitcoinlerin ve menkul kıymet olmayan kripto varlıklar için spot piyasasının düzenlenmesini sağlayacak mevzuatı kabul etmeli." diye konuştu.

Finansal kurumlara yapay zeka alanındaki uzmanlıklarını derinleştirme çağrısı

Siber güvenlik risklerine karşı korumaların güçlendirilmesine de odaklandıklarına işaret eden Yellen, eyalet ve federal kurumlar ile özel sektör arasında süregelen ortaklıklar da dahil olmak üzere, zamanında ve uygulanabilir siber güvenlik bilgilerinin paylaşılmasını desteklediklerini ifade etti.

Yellen, "Konsey, maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması gibi potansiyel faydaların yanı sıra siber ve model riski gibi potansiyel riskler sağlayan yapay zekanın finansal hizmetlerde artan kullanımını yakından izliyor." dedi. Yellen, finansal kurumların, düzenleyicilerin ve piyasa katılımcılarının yapay zeka alanındaki uzmanlıklarını ve izleme kapasitelerini derinleştirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.