Yenaplus, sanayide dijital dönüşüm hamlesi başlattı

Yenaplus’ın dijital dönüşümün itici gücü olacak yeni girişimi Yenasim’in lansmanının da yapıldığı etkinlikte konuşan Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şirolu, “Akıl Çağı’na girdik, Türkiye’nin yapay zeka tabanlı işbirlikleriyle yaratılacak 12 trilyon dolarlık yeni iş hacminden pay alabilmesi için hızlı hareket etmemiz ve bu çağa yetişmemiz gerek” dedi.

Yenaplus, dijital dönüşüm alanındaki öncülüğünü yapay zeka ile bir üst aşamaya taşıyor. Yenaplus’ın 5’inci dijital dönüşüm etkinliği, bu yıl 6 Mayıs’ta İstanbul’daki teknoloji ve inovasyon merkezi MEXT’ Teknoloji Merkezi’nde “Digital Experience” adıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye’nin havacılık ve savunma, otomotiv, makine imalatı sektörlerinden lider firmalar ile, dünya mühendislik yazılımları devi Dassault Systèmes bir araya geldi.

Yenasoft Yazılım ve Yenaplus’ın yeni girişimi Yenasim’in lansmanının da yapıldığı etkinlikte konuşan Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim Cem Şirolu, şunları söyledi:

“Küresel arenada rekabetçi teknolojiyi sadece takip etmek değil, dönüşümü proaktif bir şekilde yönetmek gerekiyor. 2025 Dünya Ekonomi forumunda verilen bilgilere göre “Akıl Çağı” (Intelligence Age) olarak adlandırılan bu yeni dönemde birlikte işbirlikleriyle çalışarak küresel ölçekte 12 trilyon dolarlık bir iş hacmi oluşturabiliriz. Türkiye’nin bu ekonomiden pay alabilmesi için işletmelerimizin dijital teknolojilere geçiş yaparak doğru ortaklıklar kurması gerekiyor.”

Yenasim ile kritik bir rol oynayacağız

Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şirolu konuşmasında lansmanı yapılan Yenasim’i ise şöyle anlattı:

“Yenasoft Yazılım ile 30 yıldır müşterilerimize yenilikçi yazılım çözümleri sunuyoruz. Dünyanın her yerinden bulut teknolojilerle çalışma ihtiyacını görerek 2021 yılında 3DEXPERIENCE işine girdik ve Yenaplus markamızla hizmet yelpazemizi genişlettik. Şimdi ise 2025 yılında kurduğumuz Yenasim ile yüksek teknoloji ve mühendislik alanındaki uzmanlığımızı bir adım ileriye götürüyoruz. Tasarım ve analiz süreçlerini dijital ortama taşıyarak, ürün geliştirme süreçlerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyoruz. Savunma ve havacılık, otomotiv, raylı sistemler, enerji ve makine imalatı gibi sektörlere hizmet vererek endüstriyel dönüşümde kritik bir rol oynayacağız.”

Bursa’da kuruldu, dönüşümün itici gücü olacak

Yenasim, Dassault Systèmes’in vizyonu ile eşleşerek Bursa’da kuruldu. Simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olmayı hedefliyor. Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şirolu,

Yenasim’de ileri seviyede mühendislerden oluşan bir ekip kurarak şirketlerin AR-GE süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Alanında en kıdemli mühendis ve akademisyenlerden oluşan ekibin birkaç yıl içinde 150 mühendise ulaşacağını açıklayan Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şirolu, “Sektördeki farkımız, yalnızca tasarım değil, ürünü son müşteriye ulaştıracak ürün yaşam döngüsünün tamamını yönetebilmemiz. Bu süreci yapan Türkiye’de başka bir yazılım yok. Tren, araçların çarpışma simülasyonları, uçak motoru, roket yapım sürecine yönelik her alanda yazılım geliştiriyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm hayatın her noktasında hızlanıyor

Konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulan, Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım merkezi CAST’ın dijital dönüşümün hayatın her alanına dokunmasına çok güzel bir örnek olduğunu anlatan Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şirolu, önerisi üzerine burada bir platform kurulduğunu belirterek, “Bu platform sayesinde, çizilen tasarımlar dünyanın neresinde olursa olsun gerçek zamanlı olarak paylaşılabilecek ve doktorlar anında görüşlerini bildirebilecek. Bu şekilde, süreç daha hızlı ve etkili ilerleyebilecek” bilgisini verdi.

Yenaplus sektörde örnek alınan bir yapı

Etkinlikte konuşan Taşıt Araçları Tedarikçiler Derneği (TAYSAD) Başkanı Yakup Birinci ise şu bilgileri verdi:

“Yenaplus bulunduğu sektörde adeta “mor inek” gibi. Yani farklı, dikkat çekici ve örnek alınan bir yapı. Simülasyonlarla geçen bir dönemin ardından, analiz programlarında önemli bir mesafe kat ettik. Üç boyutlu programlar kullanıyoruz. Ancak bugün, tüm bu araçların dijital dönüşüm çatısı altında bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve bunun bir kurum tarafından sahiplenilmesi son derece kıymetli. Trendler büyük bir hızla değişiyor. Bu ortamda dijital dönüşümü bir yolculuk olarak gören ve bu yolda adım atanlar, her zaman bir adım önde olacak.”

Farklı başlıklarla dijital dönüşümün ele alındığı Digital Experience’da Dassault Sistem yazılımları da tanıtılırken, TAYSAD, TAAC Havacılık, Beemobs ve Tezmaksan gibi sektör devlerinin lider profesyonel ekiplerinden katılımcılar, gerçek üretim öncesi tüm senaryolarla analiz yapma imkanı sunan yeni çözümleri yakından inceleme fırsatı buldu.