Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavülde

E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi...

5.04.2024 09:58:180
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Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.

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