‘E-ticaretin Davos’u olarak nitelendirilen Dünya E-ticaret Forumu (World E-Commerce Forum) Manderin Oriental Bosphorus İstanbul’da başladı. Türkiye e-ticaret sektörünün en büyük aktörlerinin yüzde 80’inin katılımıyla gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Kovid-19’la birlikte altın çağını yaşayan e-ticaretin Türkiye için önemli bir büyüme alanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Nart, “Stratejik konumu, kaliteli ürünleri ve nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye, pandemi döneminde Çin'den pay almaya başladı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere MENA, Orta Doğu, Akdeniz ve Asya’dan birçok ülke için Türkiye, Çin’in en büyük alternatifi haline geldi. Decacorn seviyesinde e-ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinde e-ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar haline geldi. Yeni Alibaba’lar Türkiye’den çıkabilir” diye konuştu.

LOJİSTİK YATIRIMLARI ARTIRILMALI

Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 25,72’lik oranla küresel perakende e-ticarette en yüksek yıllık büyüme oranına sahip ülke olduğuna dikkat çeken Ömer Nart şunları kaydetti: “Türkiye’de e-ticaretin genel ticarete oranının önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 50’lere ulaşacağı öngörülüyor. Ama bu rakamlar bile yeterli değil. Zira dünyada perakende ticaretin hacmi 25 trilyon dolar civarında. E-ticaretin tüm perakende ticaret içinde içindeki toplam tutarı ise 4,3 trilyon dolar. Sınır ötesi e-ticaret hacmi de 1 trilyon dolardan fazla. Türkiye’nin toplam sınır ötesi e-ticaret hacmi 1,5 milyar dolar. Türkiye ulusal ve uluslararası lojistik yatırımlara ağırlık vererek dünya e-ihracat pazarından aldığı payı artırabilir. Perakende e-ticaret markaları için özellikle yurt dışında “kümelenme” modeli ile depo ve lojistik operasyonları geliştirilmelidir. Bu bir devlet politikası haline getirilmelidir.”

100 TL’NİN 25’İ ONLİNE’DAN GELDİ

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre yılın ilk 9 ayında 305 milyon TL’lik online alışveriş yapıldığını açıklayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen şunları kaydetti: “Bunun toplam alışveriş içindeki payı yüzde 24.49. Kartlı ödeme sistemlerinde her 100 TL’lik alışverişin 25 TL’sinin online kanallardan gerçekleştiğini

görüyoruz. Yüzde 25’lik oranın yüzde 7’si de yurt dışından yapılan online alışverişlerden geldi” dedi. İş Bankası’nın e-ticaret alanındaki yatırımlara 10 yıl önce başladığını hatırlatan Sezen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemize daha fazla döviz getirmek için bu yüzde 7’lik payın nasıl artırılacağını konuşmamız lazım. Bugün İş Bankası’nın ödeme sistemi 53 ülkede 46 ayrı para birimiyle tahsilat yapılmasını sağlıyor. Yani yurt dışına bugün e-ihracat yaptığınızda, ödeme konusunda hiç sorun yaşamazsınız”

E-İHRACAT KONSEYİ KURULACAK

Pandemi döneminde e-ticaretin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Gelecekte dünya ticaretinin yarısının e-ticaretten geleceğine inanıyorum. Şu an Türkiye dünya ticaretinden yüzde 1 pay alırken, e-ticaretinde binde 1 pay alıyor. Bunda bir sorun var. E-ticaretin gerçek performansı ölçülerek hanemize yazılması gerekiyor. Buradan daha çok başarı hikayesi çıkacaktır. Biz de TİM olarak sınır ötesi ihracat yapan firmaların hayatını kolaylaştırmak için E-İhracat Konseyi kurma çalışmaları yapıyoruz.”

MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Global gelişmelerle e-ticarette yaşanan sorunlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuatta değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Dairesi Başkanı Mehmet Kayış şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu değişiklikle aracı hizmet sağlayıcılarla bünyesinde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkilerde rekabet endişelerinin ortadan kaldırılması, şeffaflığın ve adil uygulamaların arttırılması ve haksız ticari uygulamaların önlenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, platformların bir piyasa düzenleyicisi gibi hareket ettiği günümüzde bu durumun rekabete zarar vermesini ve işletmeleri mağdur etmesini önleyip, e-ticaretin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız.”

TÜRK ŞİRKETLERİNİ BEKLİYORUZ

Koronavirüs pandemisinin Rusya'da e-ticaretin gelişimi için önemli alanları gündeme getirdiğini ifade eden Rus-Türk Forumu Genel Rusya Milletvekili Ramin Ramizovich Gasimov: “Pandemi döneminde ülkemizde çevrim içi mağazalara ek olarak, çevrim içi eğitim, çevrim içi tıp, video hizmetleri, yiyecek ve market teslimatı yatırımları hızlandı. 2020’de Türkiye-Rusya ticaret hacmi 20 milyar doları aştı. E-ticaretle bu rakamı çok daha yukarılara çıkarabiliriz. Türk şirketlerini Rusya e-ticaretinden pay alması için ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

24 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYELiMİZ VAR

Türkiye’nin 1.3 milyar dolarlık e-ihracat hacmiyle dünya e-ihracat pazarından binde 1 pay aldığına dikkat çeken UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, “Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay ise 100’de bir, e-ihracatı da bu düzeye getirebilirsek 2025 yılına kadar 2.4 trilyon dolara ulaşacak dünya e-ihracat pazarından 24 milyar dolarlık pay alabiliriz. Bu yeni iş alanları ve yeni istihdam anlamına geliyor” dedi. Türkiye’nin kg başına ihracat değerinin 1.4 dolarken e-ihracatta bu rakamın 40-50 dolarlara yükseldiğini belirten Kılıç şunları kaydetti: “Bugün bizim müşterilerimizden biri mevsiminde yurt içinde kilosunu 8 dolara sattığı kuru inciri, üzerine çikolata kaplayıp şık bir ambalajla yurt dışına 46 dolara satıyor. Biz Türkiye olarak e-ihracatla 1 kilo inciri 46 dolara yurt dışına satmaya başlarsak, dünya ticaretinden 24 milyar dolar döviz geliri elde etmemiz işten bile değil.”

21 DİLDE E-İHRACAT YAPTIRIYOR

Online ticaret ve e-ihracat yapmak isteyen şirketlere yazılımlar geliştiren T-Soft’un genel müdürü Ömer Arıkan şunları söyledi: “Bugün T-Soft müşterileri 21 dilde dünyaya e-ihracat gerçekleştiriyor. Bunlar arasında 3 kadın girişimcinin kurduğu ve yurt dışına günde 500 paket ürün gönderen site de var Anzer balını dünyaya ihraç eden de...Bugün sepet ortalaması 490 dolar olan müşterimiz var. Türkiye’de 49 TL’lik ürün satan şirketler düşünülürse, e-ihracatın cazibesi daha iyi anlaşılacaktır.”

Turkcell Dijital Kanallar ve Satış Geliştirme Direktörü Gülçin Alıcı Gökçe 35 milyon müşteriye sahip Turkcell’in aynı zamanda ciddi bir teknoloji şirketi olduğunu söyledi. Gökçe, “Turkcell olarak 1 yıl önce hayata geçirdiğimiz Pasaj’la e-ticaret sektörünün bir oyuncusu oldu” dedi.