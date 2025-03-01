Yeni büyükelçi atamaları açıklandı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.
Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'ne Mekin Mustafa Kemal Ökem, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliği'ne Hakan Çakıl, Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliği'ne Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Büyükelçiliği'ne Armağan İnci Ersoy atandı.
Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne Ali Murat Ersoy, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze alındı.