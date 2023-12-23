Yeni büyükelçilere görev tebliği ve rektör ataması

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği görevi, Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü ve GM Yardımcısı Elçi Mehmet Sait Uyanık'a verildi.

Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevleri tebliğ edildi.

Buna göre, Sofya Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mehmet Sait Uyanık, Guatemala Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Elçi Beliz Celasin Rende, Mogadişu Büyükelçiliğine Genel Müdür Yardımcısı Elçi Alper Aktaş ve Santo Domingo Büyükelçiliğine Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı'nın görevlendirilmesine karar verildi.

Banjul Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Elçi Fahri Türker Oba, Kolombo Büyükelçiliğine Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Santiago Büyükelçiliğine Milli Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Ahmet İhsan Kızıltan görevlendirildi.

Tebliğ edilen diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı: "Encemine Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Cem Utkan, San Hose Büyükelçiliğine İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, Hanoi Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Elçi Korhan Kemik, Konakri Büyükelçiliğine Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Rifat Cem Örnekol, İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, Cibuti Büyükelçiliğine Akdeniz için Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Erdal Sabri Ergen, Malabo Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Ahmet Ergin, Luanda Büyükelçiliğine Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mustafa Çelik."

Bazı rektör atama ve görevden alma kararları

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.

Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak. Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

TCMB’de PPK üyeliğine atama

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı.