Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı....

DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 CROSSBACK, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarıyla buluşuyor.

11.12.2022 00:29:250
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı....

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, yenilenen DS 7 modelini, OPERA tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle 1 milyon 618 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Açıklamada Yeni DS 7 için aralık ayına özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulduğu da belirtildi.

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, şunları kaydetti:

“DS Automobiles, öncü modeli DS 7 CROSSBACK’i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7’ye devrediyor. Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7’de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeneğiyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz.

DS 7, teknolojiyi tasarım ile buluştururken sunduğu ilklere DS LIGHT VEIL’ı da ekleyerek otomotiv sektöründeki öncülüğünü sürdürüyor; Premium SUV kullanıcılarının aradığı ‘özel hissetme’ duygusunda yeni bir seviye belirliyor. Yeni DS 7 ile premium SUV segmentinde ‘Fransız Lüksü’nü sunan yegane marka olarak bugüne kadar bizleri tercih edenlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağladığı memnuniyet ile yeni müşterilerle buluşuyoruz.”

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni yatırımlara ilham verebilecek keyifli bir gezi deneyimi: Balkanlar ve İtalya

Yeni yatırımlara ilham verebilecek keyifli bir gezi deneyimi: Balkanlar ve İtalya

Erken rezervasyon fırsatına yoğun talep

Erken rezervasyon fırsatına yoğun talep

"Tarımsal emtia fiyatlarında büyük artış bekliyoruz"

"Tarımsal emtia fiyatlarında büyük artış bekliyoruz"

"Beş yılın en iyi rekoltesini bekliyoruz"

"Beş yılın en iyi rekoltesini bekliyoruz"

Karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

Karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

"Kendine yetebilen bir ülke olmayı hedefliyoruz"

"Kendine yetebilen bir ülke olmayı hedefliyoruz"

Yorum Yaz