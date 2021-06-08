Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul‘da 63,93, Ankara‘da 99,50, İzmir‘de 41,23 oldu.

8.06.2021 17:42:000
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Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısının en çok düştüğü illeri açıkladı.

Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin” dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul‘da 63,93, Ankara‘da 99,50, İzmir‘de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



İL İL SIRALAMA

Bolu                         110,55

Kars                          105,45

Gümüşhane            103,86

Kütahya                   101,55

Ankara                       99,50

Bilecik                        96,99

Isparta                      96,98

Erzurum                    93,16

Kayseri                      92,26

Tokat                         91,34

Kastamonu              91,15

Eskişehir                   88,50

Ağrı                            85,30

Rize                            85,18

Sivas                          84,76

Zonguldak                83,61

Bartın                        81,11

Yozgat                       80,65

Malatya                     77,68

Bitlis                          76,05

Karaman                  74,93

Erzincan                   74,90

Afyon                       73,55

Kırıkkale                  72,47

Çorum                     69,88

Kırşehir                    69,33

Çankırı                     69,10

Ordu                        68,39

Niğde                       67,56

Muş                         66,66

İstanbul                  63,93

Kocaeli                    63,42

Düzce                      63,36

Konya                     63,15

Balıkesir                 59,25

Sakarya                 59,09

Ardahan                57,00

Uşak                      54,95

Giresun                 54,74

Elazığ                    54,38

Denizli                  53,83

Diyarbakır           53,33

Burdur                53,20

Van                      52,81

Batman              52,04

Trabzon             51,38

Gaziantep          51,26

Bursa                  50,85

Kırklareli            50,51

Siirt                     50,28

Karabük            50,00

Tekirdağ            49,57

Samsun              49,40

Hakkari              47,40

Aksaray             47,27

Manisa               45,62

Nevşehir            44,93

Kilis                    44,78

Çanakkale         43,67

Amasya             41,45

İzmir                  41,23

Bayburt            40,89

Muğla                39,76

Mardin              38,59

Sinop                 38,34

Yalova               37,50

Artvin                35,93

Şanlıurfa           35,75

Bingöl               34,22

Antalya            31,90

Tunceli                 31,63

Kahramanmaraş  24,94

Şırnak                    24,16

Adıyaman             23,59

Iğdır                       22,18

Aydın                    18,87

Mersin                  16,35

Edirne                   13,69

Adana                   10,92

Osmaniye               9,44

Hatay                       7,95


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