Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul‘da 63,93, Ankara‘da 99,50, İzmir‘de 41,23 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısının en çok düştüğü illeri açıkladı.

Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin” dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul‘da 63,93, Ankara‘da 99,50, İzmir‘de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.









İL İL SIRALAMA

Bolu 110,55

Kars 105,45

Gümüşhane 103,86

Kütahya 101,55

Ankara 99,50

Bilecik 96,99

Isparta 96,98

Erzurum 93,16

Kayseri 92,26

Tokat 91,34

Kastamonu 91,15

Eskişehir 88,50

Ağrı 85,30

Rize 85,18

Sivas 84,76

Zonguldak 83,61

Bartın 81,11

Yozgat 80,65

Malatya 77,68

Bitlis 76,05

Karaman 74,93

Erzincan 74,90

Afyon 73,55

Kırıkkale 72,47

Çorum 69,88

Kırşehir 69,33

Çankırı 69,10

Ordu 68,39

Niğde 67,56

Muş 66,66

İstanbul 63,93

Kocaeli 63,42

Düzce 63,36

Konya 63,15

Balıkesir 59,25

Sakarya 59,09

Ardahan 57,00

Uşak 54,95

Giresun 54,74

Elazığ 54,38

Denizli 53,83

Diyarbakır 53,33

Burdur 53,20

Van 52,81

Batman 52,04

Trabzon 51,38

Gaziantep 51,26

Bursa 50,85

Kırklareli 50,51

Siirt 50,28

Karabük 50,00

Tekirdağ 49,57

Samsun 49,40

Hakkari 47,40

Aksaray 47,27

Manisa 45,62

Nevşehir 44,93

Kilis 44,78

Çanakkale 43,67

Amasya 41,45

İzmir 41,23

Bayburt 40,89

Muğla 39,76

Mardin 38,59

Sinop 38,34

Yalova 37,50

Artvin 35,93

Şanlıurfa 35,75

Bingöl 34,22

Antalya 31,90

Tunceli 31,63

Kahramanmaraş 24,94

Şırnak 24,16

Adıyaman 23,59

Iğdır 22,18

Aydın 18,87

Mersin 16,35

Edirne 13,69

Adana 10,92

Osmaniye 9,44

Hatay 7,95



