'Yeni kurulan şirketlerin yüzde 40'ı yapay zeka alanında'

Popülerliği her geçen gün artan yapay zeka (Al), gündemdeki yerini koruyor. Buna bağlı olarak yeni kurulan şirketlerin neredeyse yüzde 40'ının ‘Al’ etrafında konumlandığını belirten Plus Clouds CEO’su Barış Bulut, “Elbette ki ‘AI’ yarışında geride kalmak istemeyen yatırım şirketleri, olması gerekenden yedi kata daha fazla yatırımı yapay zeka tarafına yapıyor” dedi.

Yapay zeka (AI) yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve uygulamaları her geçen gün artıyor. Teknolojiyle etkileşim kurma şeklimizde devrim yaratan yapay zeka, sohbet robotlarından görüntü tanımaya kadar hayatımızı daha kolay ve daha verimli hale getiriyor. Barş Bulut, bu şirketlerin çoğunun gerçek anlamda doğal dil işlemeden ziyade, mevcut ‘AI’ araçlarının üzerine birtakım çözümler inşa ederek, aslında gerçek bir ‘AI’ şirketi olmaktan çok ‘AI aracısı’ şirketler olduğunu söylüyor.

ŞİRKETLER, CHATGPT RÜZGARINI ARKALARINA ALDILAR

Daha önce bir yapay zeka şirketi olduklarını söylemekten kaçınan birçok girişimin, ChatGPT'nin öne çıkmasıyla birlikte bu alanda faaliyet gösterdiklerini özellikle belirttiklerini ifade eden Bulut, “Artık bunu dile getirmenin çok havalı olduğu bir dönemdeyiz. Aslında bu şirketlerin bu kadar havalı görünmesinin sebebinin, kendi ürettikleri ürünler veya çözümlerden ziyade, ChatGPT'nin yarattığı rüzgarı kullanıyor olmaları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu noktadan sonra ‘biz bir bulut şirketiyiz’ veya ‘bir yazılım şirketiyiz’ demek yeni yapay zeka şirketleri için kaçınılmaz son gibi duruyor” diye konuştu.

‘AL’IN İLETİŞİM VE PAZARLAMA ALANLARINA KATKISI BÜYÜK

Öte yandan ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarını kullanarak çözüm üreten şirketler de oldukça revaçta. Özellikle de iletişim ve pazarlama alanlarında bu çözümlere sıkça başvurulduğunu vurgulayan Bulut, şunları anlatıyor: “Şirketlerin, pazarlamaya dönük aktivitelerinin ‘AI’ ile beraber desteklendiğinde çok daha hızlı üretim yapılabildiğini ve süreçlerin ciddi anlamda hızlandığını fark ediyoruz. Elbette satış ve pazarlamada da ‘AI'ı kullanarak havalı görünmek isteyecek şirketler olacaktır. Bu alanda, hem bilgisayar mühendis olup hem de pazarlama ve satış alanında kendini geliştirmiş kişiler ciddi olarak gelir yaratacaklar. Bu perspektife sahip olan mühendislerin, tek başına çalışarak yıllık yarım milyon dolara kadar gelir yaratabildiklerini görüyoruz.”

DÜNYA DEVLERİNİN YAPAY ZEKA İLE İMTİHANI

Yapay zekayı, çok havalı olduğu için kullananların sadece yeni kurulan şirketler olmadığına dikkat çeken Bulut, şunları anlatıyor: “Amazon'un geçtiğimiz yıllarda sunmaya başladığı ‘Just Walk Out’, yani ‘Ürünü raftan al ve çık’ olarak adlandırılan hızlı ödeme sisteminin arka planda aslında Hindistan’da istihdam edilmiş 1000 çalışan olduğu ortaya çıktı. Şirketin bünyesinde, alınan ürünün fotoğraflarından hangi ürünün alındığını anlamaya çalışıp ödemeyi müşterisine yansıtan bir servis olduğu ortaya görüldü.”

ENTEGRATÖRLERDE CİDDİ BİR HIZLANMA BEKLENİYOR

Yani, Amazon'un ‘AI ile yaptık’ dediği servisin yüzde 70'inin insan olduğunun altını çizen Bulut, “Bu arada lütfen geri kalan yüzde 30'luk kısmı küçümsediğim düşünülmesin. Zira yüzde 30 doğruluk payı ile çözüm üretiyor olunması bile çok önemli. Eğer bu rakam ‘sıfır’ olsaydı, Amazon bu serviste en az 1500 kişi çalıştırmak zorunda kalacaktı. Ancak ciddi anlamda bu tarafta kar ettiği ve en azından bu fikirle bile bir servis ürettiğini kolaylıkla görebiliyoruz. Sonuç olarak yapay zeka halen güncelliğini koruyor ancak yakın zamanda bu alanda biraz yavaşlama öngörülüyor. Öte yandan yapay zeka entegratörlerinde ciddi bir hızlanma da bekliyoruz” diye ekliyor.