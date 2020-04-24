Yeni şifreleme özelliğine sahip Zoom 5.0 tanıtıldı

Zoom, güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için açıkladığı 90 günlük planında bir kilometre taşına ulaştı ve AES 256-bit GCM şifreleme yapabilen yeni sürümünü duyurdu.

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) yaptığı açıklamayla yeni sürümü Zoom 5.0 için etkili güvenlik geliştirmelerini tanıttı. Şirketin platform üzerindeki güvenlik ve gizlilik yeteneklerini proaktif olarak geliştirmek için hazırladığı 90 günlük planda bir kilometre taşı olarak görülen yeni sürüm, kazandığı 256-bit GCM şifreleme desteği ile görüşme verileri üzerindeki korumayı ve müdahalelere karşı direnci artıracak.

Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “90 günlük planımızda bu adıma ulaştığımız için gurur duyuyorum, ancak bu sadece başlangıç. Bugüne dek her zaman müşteri mutluluğu üzerine odaklandık. Onlara en güvenli platformu sağlamak üzerinde değişmez odağımızla müşteri mutluluğunun yanına güveni de ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

IDC Research Sosyal, Topluluk ve Ortak Çalışma Alanları Direktörü Wayne Kurtzman, “Zoom, güvenlik ve gizlilikle ilgili kuşkularla karşılaştığında, CEO’larının haftalık ve herkese açık brifingler vermesi de dahil olacak şekilde, bu zorluklara hızlı ve herkese açık olarak yanıt verdi. Ayrıca Zoom, görüşmelerle ilgili varsayılan ayarları değiştirerek gizlilik endişelerini gideren eylemler almakta hızlı davrandı ve 90 günlük planı ile daha kapsamlı bir eylem planı hazırladı ve açık bir iletişim kurdu” dedi.

Zoom GPO’su Oded Gal ise konuyu şöyle değerlendirdi: “Kullanıcılarımızın gizliliği ve platformumuzun güvenliği için bütünsel bir bakışa sahibiz. Ağımızdan özelliklerimize ve kullanıcı deneyimimize kadar her konuyu sıkı bir incelemeden geçiriyoruz. Arka tarafta AES 256-bit GCM şifrelemesi, müşterilerimizin taşınmakta olan verilerindeki güvenliğinde çıtayı yukarı taşıyacak. Ön yüzde ise bana en büyük heyecanı, görüşme menü çubuğunda yer alan Güvenlik simgemiz veriyor. Bu sayede var olan ve yeni güvenlik özelliklerimiz toplantı yöneticilerinin önüne geliyor ve görüşmelerin merkezinde toplanıyor. Milyonlarca yeni kullanıcımız bu sayede görüşmelerindeki önemli güvenlik kontrollerine anında ulaşabilecekler”