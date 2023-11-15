‘Yeni Teknolojiler Finans Nasıl Yön Verecek? 4. oturum

‘Yeni Teknolojiler Finans Nasıl Yön Verecek?’ başlıklı panele, Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar ve Sipay CEO’su Semih Muşabak katıldı.

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023’te, ‘Yeni Teknolojiler Finans Nasıl Yön Verecek?’ başlıklı son panel, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelistler; Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar ve Sipay CEO’su Semih Muşabak oldu.