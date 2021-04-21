Yeni Ticaret Bakanı Muş'tan ilk mesaj: İhracatı artırmak için çalışacağız

Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Muş, TBMM'de medya mensuplarına yaptığı kısa açıklamada ihracatın artırılması için çalışacaklarını belirtti.

21.04.2021 13:23:000
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Yeni Ticaret Bakanı Muş'tan ilk mesaj: İhracatı artırmak için çalışacağız

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de verdiği ilk mesajda "İhracatın artırılması ve ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Muş, medya mensuplarının kararın kendisi için sürpriz olup olmadığını sorması üzerine siyasette verilen her göreve hazır olunması gerektiğini belirtti.

Muş, "Siyaset yapanlar için her türlü göreve her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Biz de ülkemize hizmet etme adına her türlü göreve hazırlıklıydık. Öncesinde de benim bu konuda bilgim vardı, Cumhurbaşkanımız benimle paylaşmıştı. İhracatın artırılması ve ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak aile şirketinden bakanlığa dezenfektan alınması haberiyle gündeme gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı görevden alarak yerine Mehmet Muş’u atadı. Erdoğan’ın başdanışmanlarından Vedat Bilgin de yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atandı.


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