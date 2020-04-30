Yeni tüketicinin DNA'sı CEO Club Online'da konuşuldu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, ‘Yeni Tüketicinin DNA’sı” başlıklı zirvede perakende sektörü ve e-ticarette gelişmeler, tüketicinin talepleri doğrultusunda yaşanan dönüşüm ve salgın sonrası döneme ilişkin beklenti ve öngörüleri değerlendirdi.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan CEO Club Online Summit, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan’ın katıldığı Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz: Yeni Tüketicinin DNA’sı temalı online sohbetle devam etti.

300’ün üzerinde iş insanının katıldığı CEO Club Online Summit’de perakende sektörü ve e-ticarette gelişmeler, tüketicinin talepleri doğrultusunda yaşanan dönüşüm ve salgın sonrası döneme ilişkin beklenti ve öngörülerle dijitalleşmenin tüm bu süreçlerdeki önemi tartışıldı.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, açılış konuşmasında, “CEO Club Online Summit ile sadece Gaziantep, Hatay, İzmir, Eskişehir, Denizli, Ankara, Samsun, Antalya gibi illerden değil, Hindistan, Körfez Bölgesi, Azerbaycan, Almanya, İrlanda ve Amerika’dan da katılım sağlayarak erişimi genişlettik. Bu toplantılarla yeni dönemin stratejilerini oluşturan iş insanlarına iyi bir veri seti sunmaya çalışıyoruz” dedi.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM TELEKOM SEKTÖRÜNE DE YANSIDI

Koronavirüs salgınının ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime tüm alanlarda köklü değişimler yarattığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, hem işletmelerin hem tüketicilerin dijitalleşmenin önemini net bir şekilde gördüğünü vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Hayatımızda artık ‘yeni normal’ diye bir kavram var. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde tüketim alışkanlarımız da değişti. Hem kullandığımız ürünlerde hem de satın aldığımız kanallarda değişim gözlemliyoruz. Süreç içerisinde son tüketiciye dönen, ev içi tüketime odaklanan, daha büyük hacimli ürünleri hızlı ve hijyenik şekilde teslim eden firmalar pozitif bir şekilde ayrıştı. Tüketici alışkanlıklarındaki değişim telekom sektörüne de yansıdı. Ticaret ve alışveriş online kanala kaydı. Evine ilk kez internet alanların sayısında yukarı yönlü bir ivme devam ediyor. Evden /uzaktan çalışan kişi sayısının artışı donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talebi artırdı. Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi etkenler tüketicilerin data kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Salgın öncesinde akşam saatleri gibi belli zaman dilimlerine yığılan kullanım artık gün içine yayıldı. Dolayısıyla sektörde mobil ve sabit data kullanımı arttı. Vodafone özelinde mobil trafikte %10, sabitte %60’a varan artışlar gözlemliyoruz. Salgın sonrası süreçte ise uzaktan çalışmanın rafa kalkmayacağı, hibrit bir çalışma sistemine geçeceğimiz görüşündeyiz. Yani ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu, iki tarafında da birbirini beslediği bir düzen söz konusu olabilir. Vodafone Business olarak her zaman olduğu gibi bu süreçlerde de işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

DİDEM ŞEKEREL ERDOĞAN: 5 HAFTADA E-TİCARET YÜZDE 71 BÜYÜDÜ

Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise, tüketicinin dilini çok iyi anlayıp ona göre hareket eden markalar için bu sürecin fırsat dönemi olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Genel olarak evde geçirilen vakit, markalar için değerli. Onlara yönelik inovasyon ve iletişim önem kazandı. Sağlık, hijyen ve bağışıklık konuları burada önemli. İhracatta yerel üretim ve yerel kaynakların kullanımı öne çıkacak. Gıda ve gıdanın izlenebilirliği de önemli olacak" dedi.

Pandemi döneminde özellikle son 5 haftanın ortalamasında e-ticaret büyümesinin yüzde 71'lere çıktığını dile getiren Erdoğan, "Her iki kanalda da pandemi öncesine göre özellikle e-ticarette ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım tüketiciler belirli ürün guruplarında belirli ürünleri elle hissederek seçerek almak istiyorlar. Dolayısıyla fiziksel mağazaları ziyaret hala daha çok önemli. Ve de baktığımız yaptığımız alışveriş alıştırmalarında tüketicinin mağaza içindeki deneyimden de keyif aldığını görüyoruz. Dolayısıyla beklentimiz tüketimde çoklu kanal kullanımının devam edeceği yönünde." ifadelerin kullandı.

Erdoğan, e-ticaret kanalında özellikle kişisel bakım ve ev kategorilerinin öne çıktığını belirterek, "Burada biraz kuaföre gidememenin etkisi, kişisel bakım ve hijyenin ön plana çıkmasının etkileri de var. Bunlara ilave olarak Türk kahvesi ve çay satışlarının da e-ticarette hızlı büyüdüğünü görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, ''Perakendede genel bir dönüşüm zaten vardı. Bütün kanalların buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Özellikle hızlı teslimat alışverişi ön planda bulunuyor.'' diye konuştu.

100 ülkede yapılan araştırmada evde yemek yeme alışkanlıklarında Türkiye’de farklılık ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin evde yemek yapmada yüzde 80 oranla Avrupa’da birinci sırada olduğunu açıkladı.

Erdoğan, ''Türk tüketicisi teknolojiye kolay adapte oluyor. Her üç kişiden biri temassız ödemeyi tercih ediyor.''

TANKUT TURNAOĞLU: ÇOKLU KANAL KULLANIMININ OLDUĞU BİR DÖNEM OLACAK

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, "Dijitalleşme artacak ama tam olarak dijitale geçiş beklemiyoruz. Çoklu kanal kullanımın olduğu bir dönem olacak. Şirketler, dijitale yeni bir iş modeli olarak bakacak" dedi.

Turnaoğlu, "Her kanalın alışverişcisi farklı. Ürün ve fiyatta değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Örneğin, e-ticaret daha büyük boyutta ürünlere uygun. O nedenle buna göre değişiklik yapılmalı" diye konuştu.

Markaların topluma katkı anlamında iletişim kurmaları gerektiğini kaydeden Turnaoğlu, "Samimi ve sürdürülebilir bir şekilde bunu yönetmeli. Ayrıca umut aşılamalı" dedi.

PANDEMİ SONRASI KALICI OLACAK 5 İLETİŞİM TRENDİ

Turnaoğlu, sağlık ve hijyen odaklı ürünlere olan talep, dijital tüketim ve medyadaki artış, işlerle ilgili artan endişe, topluma katkı sunan proje beklentisi ile artan umut ve gülmeye olan ihtiyacın pandemi ve sonrasında kalıcı olacak 5 iletişim trendi olduğunu kaydetti.

Turnaoğlu, her gün dişini fırçalayanların oranı bu dönemde yüzde 20 arttığını, ağız çalkalama suyu ve diş macunu en çok satışı artan ürünler olduğunu söyledi.

Online alışveriş de görülen tüketici trendlerini de paylaşan Turnaoğlu, şunları söyledi:

"Tüketim alanında daha çok sağlık ve hijyene kayış oldu. Biliyorsunuz kolonya bir numara, 8 kata varan artışlar oldu. Bizim ürünlerimizde de özellikle deterjanda bulaşık deterjanı başta olmak üzere ki evden tüketim çok hızlı arttığı için evde yemek yeme alışkanlıkları arttı ve tüketim de arttı bununla beraber. Aynı zamanda alışverişte erkekler de evde olduğu için karar verici olmaya başladı. Erkekler hem ev alışverişinde hem diğer alışverişlerde alınacak listesinin yapımını üstleniyor, hatta markalarla ilgili daha fazla fikir söyler oldular. Bunları da görüyoruz."

"EVDEN ÇALIŞMA 5. HAFTADA YÜZDE 46'YA GELDİ"

Bu süreçte evden çalışma ve online alışveriş yapma oranlarının da arttığını anımsatan Turnaoğlu, "Bu gibi yeni dünyanın getirdiği davranış değişikliklerinde 20-30 puan sıçramalar gördük. Evden çalışma ilk hafta yüzde 15 iken şimdi beşinci haftada yüzde 46'ya geldi. Altıncı haftayı görmedim henüz ama yüzde 50'leri geçecek belki de." şeklinde konuştu.