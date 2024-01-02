Yeni yılın ilk iş gününde piyasalar: Borsa, döviz, altın nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, VİOP'ta endeks kontratı, serbest piyasada döviz açılış fiyatları ile altın fiyatları yeni yılın ilk iş gününe nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,07 puan artışla ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 7.542,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazancıyla 7.470,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.300 puanın destek, 7.600 ve 7.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 artışla 8.540,25 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.540,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 8.530,75 puandan tamamladı. Endeks kontratında gece seansı ise gerçekleştirilmedi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.600 ve 8.700 puanın direnç, 8.500 ve 8.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 29,6730 liradan, avro 32,7360 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 29,6710 liradan alınan dolar, 29,6730 liradan satılıyor. 32,7340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7360 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 29,5550 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6660 lira olmuştu.

Altının gramı 1980 liradan işlem görüyor



Altının gramı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 1980 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1962 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1980 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 75 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 60 ve 2 bin 40 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı 78,62 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,62 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 78,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buldu.