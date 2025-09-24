Yeni Zelanda Merkez Bankası'na ilk kez kadın başkan atandı

İsveç Merkez Bankası’ndan Anna Breman Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı oldu.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), İsveç Merkez Bankası'ndan Anna Breman'ı yeni başkanı olarak atadı.

Bu atama, ülkenin merkez bankası başkanlığına gelen ilk kadın yönetici olma özelliğini taşıyor.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Nicola Willis'in yaptığı açıklamaya göre, Breman'ın göreve gelmesi, 300 adayın değerlendirildiği küresel bir yetenek arayışının sonucunda gerçekleşti.

Bloomberg'de yer alan habere göre; 2019'dan beri İsveç Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı görevini yürüten Breman'ın atanması, eski başkan Adrian Orr'un mart ayındaki ani ayrılışının ardından başlatılan sürecin bir parçası.