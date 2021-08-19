Yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliğinde değişiklik

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) kayıt olmak istemeleri halinde “30 Kasım” tarihine kadar kuruma başvuru yapabilecek.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde daha önce 31 Ekim’e kadar olan kuruma başvuru tarihi, “30 Kasım” olarak değiştirildi.

Bu değişiklik kapsamında bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak üzere başvuruda bulunacak üretim lisansı sahibi tüzel kişiler YEKDEM başvurusu yapmadan önce” 30 Kasım” tarihine kadar YEKDEM başvurusunu yapmaya yetkili kıldığı kişiye veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını kuruma sunacak. YEKDEM’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ise söz konusu başvurularından vazgeçmek istemeleri halinde, bu taleplerini en geç 30 Kasım tarihine kadar kuruma yazılı olarak bildirmek zorunda olacaklar.

Yönetmelikte öngörülen bilgileri içeren ön YEK listesi, aralık ayının ilk 10 günü içerisinde Kurum internet sayfasında ilan edilecek.

Öte yandan, başvurusu değerlendirmeye alınan tüzel kişilerden bir sonraki takvim yılında YEKDEM’den yararlanabilecek olanları içeren nihai YEK listesi, 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılacak.