Yerli e-mobilite ürünü Brific temmuzda piyasada

Yeni nesil e-mobilite şirketi GMF Motor'un %100 Türk sermayesi ve Ar-Ge projesi olarak hayata geçirdiği ve henüz satışa sunulmadan IF Design Awards 2024 tasarım ödülü sahibi olan Türkiye’nin en yeni e-mobilite ürünü Brific; Lansmanını 10 Haziran Pazartesi günü üst düzey davetlilerle birlikte gerçekleştirdi. Temmuz ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.

GMF Motor Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Erdemir, “Brific için önemli bir kısmı Ar-Ge’ye olmak üzere, GMF’nin kendi özkaynakları ile yaklaşık 2 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Bu yılsonuna dek Türkiye’de 3000 Brific satışı ve 4,5 milyon Euro ciro hedefliyoruz. 2025’te ise 12 Avrupa ülkesini de dahil ederek 14000 adet satış rakamına ve 21 milyon Euro ciroya ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de yakın zamanda pazarın yüzde 5’i, dünyada ise 3 yıl içinde pazarın yüzde 2’sini hedefliyoruz” dedi.

Bugüne kadar sunulmayanı sunan; tarzı, yapay zekayı kullanarak sağladığı sürüş deneyimi, çevreci üretimi ve güvenliğiyle e-mobilite alanında rakibi bulunmayan, Türkiye’nin yüzde 100 yerli markası Brific, pazarda yerini alıyor.

Türkiye’de pazarın yüzde 8’i, dünyada ise yüzde 2’sini hedefliyor

Brific markasını doğuran GMF Motor’un kurucusu ve girişimci ortağı olan GMF Motor Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Erdemir, Ağustos 2022’de kurulduğunu ve ilk ürünlerinin Brific olduğunu söyledi. Türkiye’de yakın zamanda toplam pazarın %5’ine, dünyada ise 2026 yılına kadar pazarın %0,2’sine sahip olmayı amaçladıklarını bildirdi.

GMF Motor’un yeni nesil bir otomotiv şirketi olduğunu dile getiren Kaan Erdemir, “GMF’nin ilk ürünü Brific. GMF olarak her zaman yenilenebilir enerji kaynaklarını baz alan çözümler üreterek, sürdürülebilir çevre bilincine tüm gücümüzle sahip çıkmayı ve bu bilinci desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Global pazarın son beş yılda on kat büyüdüğünü kaydeden Erdemir, “Ancak hem pandemi sonrasında insanlardaki tekil seyahat etme yönelimi hem de bu tip elektrikli araçların ulaşıma, trafiğe, çevreye ve sessiz şehirlere pozitif etkisi nedeniyle tercih eğilimi artıyor. Ayrıca e-scooter kiralama servislerinin şehirler kirliliğine sebep olması ve belediyelerce yasaklanması, bu tip elektrikli ulaşım araçlarına sahip olmayı ve dolayısıyla pazar büyümesini güçlü ve pozitif bir şekilde etkiliyor” şeklinde konuştu.

Performans sınıfında bulunan Brific’in sınıfındaki en yakın rakibinden %20 daha hafif olduğunun altını çizen Kaan Erdemir, “Türkiye’deki 5 büyük motor üreticisinden biri olarak, GMF Motor kendi motorlarını üretiyor. Tamamen özgün mühendislikle geliştirdiğimiz motor platformumuzun ilk çıktısı olan, Brific’te kullandığımız motor, sınıfındaki rakiplerine göre %5,5 daha verimli ve %20 daha hafif. GMF Motor’un motorları tamamen özgün mühendislik, özgün tasarım ve topoloji ile tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Brific üzerindeki tüm elektronik, yazılım, motor, tasarım, batarya paketi ve şasi GMF’nin özgün üretimi” diye belirtti.

2025 hedefi 14 bin adet Brific satışı ve 21 milyon Euro ciro

Brific için GMF’nin kendi özkaynaklarından şu ana kadar yaklaşık 2 milyon Euro yatırım yaptığını aktaran Erdemir, yatırımın büyük kısmının Ar-Ge faaliyetlerine ayrıldığını bildirdi. GMF'nin 2024 yılsonu hedefinin sadece Türkiye’de 3000 adet Brific satışı gerçekleştirmek ve 2024 sonunda 4,5 milyon Euro ciroya ulaşmak olduğunu açıklayan Erdemir ”2025 yılında ise yüzde 100 Türk sermayeli bir marka olarak, 12 Avrupa ülkesinde satışa geçmeyi planlıyoruz. Avrupa’da ilk hedefimiz İspanya ve Almanya. GMF'nin 2025 yılı hedefi ise 14000 adet Brific satışına ve yıllık 21 milyon Euro’ya ulaşmak” dedi.

İnsan anatomisine uygun sürüş pozisyonu

Brific’in GMF Motor’un ilk e-mobilite çözümü olduğunu ifade eden Erdemir, Brific’in sürüş pozisyonundan bahsetti. Brific’in çok yenilikçi bir yaklaşımla bisiklet ve motosikletlerdeki gibi “ileri yönlü sürüş” pozisyonuna sahip olduğunu vurgulayan Erdemir, bunun hem insan anatomisine daha uygun hem de daha güvenli olduğunu kaydetti. Benzer e-mobilite ürünlerinin vücut yana bakarken gövde öne döndürülerek kullanılmak zorunda olduğunu hatırlatan Erdemir, bunun sürücünün belinin kitlendiği ve tehlikeli bir kullanım olduğunun altını çizdi. Brific’in ise ileri yönlü sürüş pozisyonunda kullanıldığını, bu sayede sürücün��n araç üstünde tam kontrol sağlayabileceğini, yine motosiklet kullanıcılarının çok iyi bildiği gibi; aracın üst bacak/kalça ile kontrol edilmesinin güvenli ve konforlu bir sürüş için çok önemli olduğunu vurguladı.

Makine öğrenmesine dayalı kombine fren sistemi

Brific’in 130 kilograma kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdemir, farklı sürüş modları ile her kullanıcı ve yol için alternatifler geliştirdiklerini kaydetti. Brific’in mobil uygulama ile kontrol edileceğinden bahseden Kaan Erdemir, Bluetooth ve NFC üzerinden tüm güncellemelerin yüklenebileceğini aktardı.

Brific’in proporsiyonu, yüksekliği, süspansiyon sistemi ve yokuş performansı ile şehre en uygun çözümü sunduğunu anlatan Kaan Erdemir, GMF’nin Brific’te kullanılmak üzere makine öğrenmesine dayalı bir kombine fren sistemi geliştirildiğini aktardı. Dünyada örneği bulunmadığından Brific için patent ve tescil başvuruları gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdemir, şu bilgileri verdi: “Motorumuzu TÜBİTAK desteklerini kullanarak geliştirdik. Şu anda Brific için bir model mevcut: UMA. Bu modelin; Marine, Crimson ve Bianco olmak üzere üç farklı renk ve stilde seçenekleri bulunuyor. Biri Brific AI ve diğeri Brific Pro olmak üzere iki yeni Brific modelinin hazırlık çalışmaları da hali hazırda tamamlanmış durumda.”

Kentsel verimlilik için ergonomik bir şekilde tasarlanan Brific; manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığını artırarak hafif, ancak dayanıklı gövdesi ile modern şehir hayatına konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunuyor. Ayrıca çıkarılabilir pil sistemi ile sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlıyor. Kullanıcıların pili ayrı olarak şarj etmelerine olanak tanıyan Brific; zamanın verimli kullanımını teşvik ederek, menziliyle ilgili endişeleri hafifletiyor ve daha uzun yolculuk yapma garantisi veriyor. Henüz piyasaya sunulmadan önce IF Design Awards tasarım ödülü sahibi olan Brific, stil sahibi kullanıcıların da tercihi olacak.



