Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

22.06.2021 16:32:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

Rusya'da Türkiye tatiline yönelik 'talep patlaması'

Rusya'da Türkiye tatiline yönelik 'talep patlaması'

Tüketici güven endeksi haziranda arttı

Tüketici güven endeksi haziranda arttı

Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı

Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı

ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Yorum Yaz