Yerli siber güvenlik şirketi yeni yatırım aldı

2021 yılında kurulan yerli siber güvenlik girişimi OctoXLabs’a Yapı Kredi FRWRD GSYF, Gelecek Etki GSYF, Türkiye Kalkınma Fonu, TT Ventures GSYF, Finberg ve MaxisVentures ortak oldu.

2021 yılında İsmail Velioğlu, Ahmet Kotan ve Cem Kotanoğlu tarafından kurulan Türkiye merkezli siber güvenlik girişimi OctoXLabs, yatırım turunu Yapı Kredi FRWRD GSYF, Gelecek Etki GSYF , Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilen Teknoloji ve İnovasyon Fonu, TT Ventures GSYF, Finberg ve Maxis Ventures’dan aldığı yatırımlarla tamamladı.

Yapı Kredi FRWRD GSYF, siber güvenlik girişimi OctoXLabs’e yaptığı yatırımla bu turun lider yatırımcısı oldu.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların en büyük sınavlarından biri, dijital sınırların ortadan kalkması oldu. Bulut altyapıları, uzaktan çalışma ve yapay zekanın yaygınlaşması; çalışanları, verileri ve sistemleri fiziksel sınırların ötesine taşıyarak daha geniş ve karmaşık bir saldırı yüzeyi oluşturdu. Bu durum, tehditlerin daha görünmez hale gelmesine ve yönetiminin zorlaşmasına yol açtı.

Bu yeni dijital düzende “önleyici siber savunma” (preemptive cyber defense) stratejilerinin önemi hızla artarken, bu yaklaşımın temel bileşenlerinden biri olan CAASM (Cyber Asset Attack Surface Management) platformları öne çıkıyor.

OctoXLabs, geliştirdiği gelişmiş CAASM platformuyla kurumların tüm dijital varlıklarını anlık ve bütünsel olarak görünür kılıyor. Platform, doğru verileri ilişkilendirip önceliklendirerek, kurumların risklere hızlı ve etkili şekilde müdahale etmelerine olanak sağlıyor. Böylece kurumlar, dağıtık altyapılarındaki kontrolü yeniden ele alırken; proaktif ve sürdürülebilir bir güvenlik duruşu kazanıyor.

OctoXLabs CEO’su İsmail Velioğlu:

Kurumların siber güvenlikte yaşadığı zorlukları birinci elden tecrübe eden kişiler olarak yola çıktık. Gerçek problemi anlayıp, günlük operasyonları aksatmadan çözüm sunacak bir platform geliştirdik. Hedefimiz, kurumların görünürlüklerini artırarak, sorun yaşanmadan önce risklere karşı önlem almalarını sağlamak ve güvenlik olgunluklarını ileriye taşımak.

Aldığımız bu yatırımla birlikte, ürünümüzde yapay zeka kullanımını artırarak güncel ve gelişmiş siber saldırılara karşı daha hızlı ve etkili aksiyon almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda küresel pazardaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirerek, liderlik yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu vizyona inanan ve destek olan herkese gönülden teşekkürler.

Bu yatırım turunda, şirketin yatırım danışmanlığını Core Finance üstlenmiştir.