Tosyalı Holding "yeşil çelik" üretimi için 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapacak

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de 8 ilde 1,2 gigavatlık güneş enerjisi kapasitesi için yatırıma başladıklarını belirterek, "Bu alana 1 milyar dolara yakın yatırım yapacağız. Çelik üretimindeki yenilenebilir enerji ihtiyacımızı öz tüketimle karşılayan yegane çelik şirketi olacağız." dedi.

Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, AA muhabirine şirket yatırımları ve Türkiye'de "yeşil çelik üretimine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada çelik endüstrisinin yüzde 70'inin fosil yakıtlara dayalı olduğunu bildiren Tosyalı, özellikle kömür bazlı enerjiyle çelik üretimi yapıldığına işaret etti.

Tosyalı, bunun oldukça yüksek bir oran olduğunu dile getirerek, "Dünyada yılda 2 milyar ton çelik üretiliyor. Bunun yüzde 70'inin kömür bazlı enerjilerle üretildiğini düşünürsek, bu durum küresel ısınmayı muazzam şekilde etkiliyor. Halihazırda Avrupa Birliğinin Sınırda Karbon Denetim Mekanizması uygulamaları başladı, Paris İklim Anlaşması var. Her ne kadar tekrar fosil bazlı yakıtların da enerjide kullanılması öngörülüyorsa da yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artacak." şeklinde konuştu.

- "Çelik üretimindeki yenilenebilir enerji payımızı öz tüketimle karşılayan yegane çelik şirketi olacağız"

Şirket olarak bugüne kadar hiçbir zaman kömür bazlı yakıtla çelik üretimi yapmadıklarının altını çizen Tosyalı, kömür bazlı yakıtlardaki karbon salımının neredeyse dörtte bir oranında karbon salımıyla çelik ürettiklerini anlattı.

Tosyalı, dünyadaki en düşük karbon salımıyla çelik üreten şirketlerden birisi olduklarına dikkati çekerek, "Bu bize yetmiyor. Şu an biz çelik üretiminde yenilenebilir enerji payımızı her geçen gün artırıyoruz. Şu anda 235 megavat güneş enerjisi kapasitemiz mevcut. Ancak bunu 1,5 gigavata yükselteceğiz. Türkiye'de 8 ayrı ilde 1,2 gigavatlık güneş enerjisi yatırımına başladık. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde bunu 3 dilim halinde gerçekleştireceğiz ve bu alana 1 milyar dolara yakın yatırım yapacağız. Çelik üretimindeki yenilenebilir enerji ihtiyacımızı öz tüketimle karşılayan yegane çelik şirketi olacağız." diye konuştu.

Türkiye dışındaki yatırımlarında da fosil bazlı yakıt kullanmadıklarını belirten Tosyalı, karbon oranlarının 1 ton çelikte 600 kilogram civarında olduğu bilgisini paylaştı.

Tosyalı, dışarıdaki rakiplerine göre yeşil çelik üretimine daha yakın olduklarını ifade ederek, "Yani dışarıdaki rakiplerimizin 2,5 tonlar civarında ton başı karbon salımı varken, biz 600 kilogramlarda üretimle yeşil çelik üretimine çok yakınız. Yenilenebilir enerji payımızı artırdıkça yeşil çelik markamız V-Green ile de piyasaya yeşil çelik servis ediyor olacağız." dedi.

Düşük karbonlu çelik üretim teknolojileri için birçok ülkeden yatırıma davet edildiklerini söyleyen Tosyalı, özellikle çelik sanayilerini yeni oluşturmaya çalışan veya çelik sanayisini geliştirmek isteyen ülkelerin bir numaralı yatırımcısı olduklarını vurguladı.

- Avrupa'da 500 milyon dolarlık satın alma planı

Tosyalı, Avrupa ile ilgili yatırım planlarına değinerek, bu alandaki kabiliyetlerini Avrupa'daki işletmelere servis etmek istediklerini belirtti.

Bunun için de bu ülkelerde son tüketiciye ulaşan işletmelerin ham madde ihtiyacını karşılayacak modeller geliştirdiklerini dile getiren Tosyalı, farklı Avrupa ülkelerinde büyüklüğü 500 milyon doları bulabilecek bir satın alma planıyla ilgili çalıştıklarını sözlerine ekledi.