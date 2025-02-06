Yeşil GYO konkordato ilan etti

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konkordato talebinde bulundu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ise Yeşil GYO'nun yakın izleme pazarına alındığı bilgi paylaşıldı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. konkordato talebinde bulundu. Yeşil GYO'dan (YGYO) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.

Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur.

Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir.

Yakın izleme pazarına alındı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ise şu bilgi paylaşıldı:

Payları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), konkordato talepli başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 05/02/2025 tarihli özel durum açıklaması dikkat alınarak;

1) Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına,

2) Yönergenin 35. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Şirket paylarının işlem sırasının 06/02/2025 tarihinde kapalı kalmasına, 07/02/2025 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına.